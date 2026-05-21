Украинским производителям оружия упростили импорт компонентов: что изменилось

Украинские ВПК-компании смогут импортировать иностранные компоненты по упрощенной процедуре. Изменения касаются этапа таможенного оформления.

Правительство уже приняло соответствующее постановление. Об этом в четверг, 21 мая, на официальном сайте сообщила пресс-служба Минобороны.

По состоянию на май "более 900 государственных и частных компаний и более 300 тысяч человек обеспечивают войско оружием, техникой и технологиями", заявили в МО Украины. "И в интересах государства – способствовать их наибольшей производительности", – убеждены в оборонном ведомстве.

Благодаря обновлению законодательства была упрощена процедура подтверждения права на льготы по уплате таможенных платежей для предприятий ВПК при таможенном оформлении составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих изделий), импортируемых для производства товаров оборонного назначения.

Как ускоряется таможенное оформление:

– отменена обязанность подавать ряд документов – теперь они должны быть отражены в таможенной декларации, а предоставляться только по требованию таможенных органов;

– разрешено подавать секретные документы (с соблюдением режима секретности) и дополнительные сведения до момента подачи таможенной декларации;

– отменено требование о заблаговременном представлении копий контрактов, технических паспортов и других документов в таможню за 3 дня до начала таможенного оформления товаров.

В Министерстве обороны рассчитывают, что это ускорит логистику и, соответственно, производство. "Это позволит производителям быстрее поставлять готовую продукцию Силам обороны Украины и наращивать производство вооружения и техники", – заявила пресс-служба.

Упрощенные условия распространяются на:

– предприятия оборонного сектора;

– соисполнителей государственных контрактов;

– субподрядчиков в сфере оборонных закупок.

"Государство продолжает усиливать оборонный сектор и упрощать условия для украинских оружейников", – подытожили представители Минобороны Украины.

