'Украина в последний момент предложила правки': министр финансов США сказал, когда будет подписано соглашение о недрах

Соединенные Штаты Америки были готовы подписать соглашение с Украиной о полезных ископаемых. Однако Киев предложил поправки в этот документ.

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Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент. Он утверждает, что вечером, 29 апреля, украинцы решили внести некоторые изменения "в последнюю минуту".

"Мы уверены, что они пересмотрят это. Поэтому мы готовы подписать документ сегодня днем, если они готовы", – уточнил министр.

Отмечается, что это заявление идет вопреки сообщениям FT о том, что именно Белый дом отошел от согласованных договоренностей, когда украинская делегация уже летела в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что Украина и США собираются подписать соглашение о добыче полезных ископаемых в ближайшие сутки. То есть либо 30 апреля, либо 1 мая. Однако после заключения основного соглашения ожидается подписание еще двух технических договоров, подробно определяющих правила работы фонда.

Напомним, что 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях заключить "ресурсное" соглашение. Меморандум не требовал согласия украинского парламента. В его тексте были описаны только желания и намерения сторон. С украинской стороны меморандум о полезных ископаемых из США подписала министерша экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обновленная версия соглашения о недрах между Украиной и США – значительно сильнее и равноправнее. Документ может быть выгоден как Вашингтону, так и Киеву.

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