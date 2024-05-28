Украина уже в этом году может получить деньги из замороженных активов РФ: Зеленский назвал сумму

Украина может получить 1,7 млрд евро доходов от замороженных в Бельгии российских активов в текущем году. В то же время, Литва призывает Европейский Союз (ЕС) быстрее решить вопрос использования имущества РФ на нужды Украины.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что средства будут поступать из доходов , полученных от налогообложения замороженных активов, находящихся в бельгийских банках.

Еще в октябре прошлого года премьер-министр Бельгии Александер де Кроо объявил о создании специального фонда для поддержки Украины. Фонд наполняется за счет обложения замороженных российских активов в Бельгии. Благодаря этому механизму Украина может получить значительные финансовые ресурсы для поддержки экономики и восстановления страны.

В ходе визита в Бельгию Зеленский также сообщил, что Бельгия будет выделять средства на восстановление Черниговщины. Это важный шаг в процессе восстановления пострадавших от войны регионов. Кроме того, обсуждается возможность открытия офиса бельгийского агентства развития в Украине, что будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами.

Тем временем министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ЕС как можно быстрее решить вопрос финансирования обороны Украины, направляя доходы, полученные от замороженных российских активов в ЕС.

Ландсбергис высказал свою позицию на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где призвал коллег как можно скорее утвердить законодательство ЕС о военной поддержке Украины. На прошлой неделе Совет ЕС утвердил план использования прибыли от замороженных активов Центрального банка РФ на сумму 200 млрд. евро для вооружения Украины. Однако все еще остаются неопределенности по практической реализации этого плана.

Министр также подчеркнул, что Запад должен избавиться от "страха и умеренности" и позволить Украине отвечать на агрессию России. Литва активно поддерживает инициативы Франции, Германии и Чехии по помощи Украине и делает все возможное для быстрой реализации этой поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спрос на российские активы в Великобритании, которые могут быть конфискованы для поддержки военных усилий Украины, внезапно вырос. Установлено, что стоимость 10 объектов недвижимости, принадлежащих России в Лондоне, составляет десятки миллионов долларов.

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