Спрос на российские активы в Великобритании, которые могут быть конфискованы для поддержки военных усилий Украины, внезапно вырос. Обнаружено, что стоимость принадлежащих России в Лондоне 10 объектов недвижимости оценивается в десятки миллионов долларов. Например, недвижимость в Хайгейте оценивается в 2,4 миллиона фунтов стерлингов, а в Кенсингтоне – в 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Согласно отчету издания The Telegraph, журналисты обнаружили десять объектов недвижимости в самых престижных районах Лондона, принадлежащих Российской Федерации. Эти объекты, среди которых дома в Хайгейте, Кенсингтоне и других районах, оцениваются в десятки миллионов долларов.

Отмечается, что некоторые из этих недвижимости находятся в запущенном состоянии, а некоторые даже пусты в течение нескольких лет. Важно то, что на определенные объекты недвижимости принадлежит предупреждение о том, что они не могут быть проданы без предварительного согласия Украины. Это отражает влияние новых санкционных решений на недвижимость, которые могут быть использованы для поддержки оборонных усилий Украины.

В Хайгейте одна из найденных недвижимости оценивается в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,97 миллиона долларов). Другой объект в том же районе имеет стоимость примерно 2,3 миллиона фунтов стерлингов (около 2,85 миллиона долларов). В Кенсингтоне найдена недвижимость, оцененная в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 1,86 миллиона долларов), а в Холланд Парке – в 1,65 миллиона фунтов стерлингов (свыше 2 миллионов долларов).

Примечательно, что влияние новых санкций и решений по конфискации российских активов повлияло на недвижимость в Великобритании. Решение о дальнейшей судьбе этих активов может иметь большое значение для военной и политической ситуации в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр финансов США Джанет Йеллен выразила оптимизм по поводу хода переговоров "Большой семерки" о плане использовать российские замороженные активы в пользу Украины. Решение может быть принято в июне.

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