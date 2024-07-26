Замороженные деньги Кремля начали работать на благо Украины: в ЕС объявили о первом транше. Все подробности

Украина уже сегодня, 26 июля, получит первые 1,5 млрд евро из специального Европейского фонда для Украины. Этот транш обеспечен доходами от арестованных активов России в ЕС. Средства потратят на финансирование неотложных потребностей обороны государства.

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О транше сообщила Европейская комиссия (ЕК). "Сегодня ЕС выделяет в поддержку Украины первую выплату в размере 1,5 млрд евро, полученную от замороженных российских активов", – говорится в сообщении.

Важно понимать, что Украина не получает доходы от активов РФ напрямую. Деньги направляются через Европейский фонд мира и Фонд для Украины на компенсации странам ЕС за оружие.

Перевод осуществляет международный депозитарий Euroclear в Бельгии, в котором и находится львиная доля российских замороженных средств центробанка РФ. Сумма была предоставлена Еврокомиссии 23 июля, а теперь направляется Украине.

Передачу средств уже прокомментировала президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. "ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы передаем 1,5 млрд евро средств от обездвиженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа и использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", – отметила она.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, первый транш полностью направят на финансирование обороны государства. "Денежные средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и на развитие нашего ОПК", – отмечал Шмыгаль. Некоторые вооружения при этом будут покупаться у украинской промышленности.

Он также напомнил, что Украина настаивает на полной конфискации арестованных в странах запада средств России. Такой шаг позволил бы стране получить средства не только на оборону, но и на восстановление.

Ранее передача Украине первого транша доходов от замороженных активов подтверждалась отчетом самого Euroclear. В нем также было указано, что общая сумма доходов Euroclear от замороженных средств после уплаты налогов составила 1,7 млрд евро.

Однако Украина получит не всю эту сумму. "Оставшаяся часть прибыли (сверх 1,5 млрд евро. – Ред.), откладывается в качестве важного буфера для защиты от текущих и будущих рисков", – сообщили в Euroclear.

Замороженные активы Кремля: конфискации нет, но польза есть

В целом после полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов. Напрямую использовать эти средства на благо Украины невозможно, так как решение о полной конфискации принято не было.

Тем не менее Украина через специальный фонд ЕС будет получать доходы от этих активов. Эта программа предполагает, что только в 2024 году Украина сможет получить 2,5-3 млрд евро, 90% которых пойдут на нужды армии. Остальные 10% будут использованы для восстановления страны.

Кроме того, Украина получит от стран "Большой семерки" кредит на 50 млрд долларов, который будут возвращать за счет прибыли от арестованных активов России в ЕС, США и странах-партнерах. Сама сумма замороженных средств РФ после этого не изменится.

Кредит на 50 млрд долларов будет разделен между несколькими странами. Так, самый большой взнос сделают США и ЕС – по 20 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер пояснила, что процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, заморозивших средства РФ в своих финансовых учреждениях. Оно потребует времени, поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

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