Украина с помощью замороженных активов РФ уже получила 13,6 млрд долларов: Марченко озвучил цены

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) уже получила 13,6 млрд долларов. Это транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

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Об этом сообщает прессслужба Минфина."Поддержка стран G7 и ЕС - критически важна для финансовой устойчивости Украины. С начала полномасштабного вторжения внешнее финансирование достигло более 132 млрд долларов США от всех ключевых партнеров. Это весомый вклад в нашу способность противостоять агрессии, в то же время помощь и помощь составляющую и санкционное давление на государство-агрессора", – отметил Марченко.

За первый квартал 2025 года внутренние доходы госбюджета превысили плановый показатель и выросли на 1 млрд. долларов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем внешнего финансирования с начала года уже достиг 16,8 млрд. долларов, что позволяет поддерживать ликвидность бюджета и стабильность финансовой системы", – подчеркнул Сергей Марченко.

В то же время он подчеркнул, что общий объем необходимой международной финансовой поддержки в 2025 году составляет 39,3 млрд долларов. "Благодаря механизму ERA мы имеем предсказуемость в финансировании ключевых бюджетных расходов 2025 года, в частности социальных программ и восстановления. Часть этих средств, полученных от Великобритании и ЕС, может также быть направлена на военные нужды", - подчеркнул Марченко.

Напомним, в 2025 году на сектор безопасности и обороны предусмотрено более 49 млрд долларов, что составляет 26,3% ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 марта 2025 года Совет директоров МВФ утвердил седьмой пересмотр программы EFF. Его успешное одобрение открыло для Украины немедленный доступ к 400 млн. долларов.

При этом Украина взяла на себя новые газовые обязательства перед МВФ. Это связано с внедрением рыночных тарифов для населения, однако возможно только после завершения военного положения.

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