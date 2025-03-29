Украина получит от МВФ еще 400 млн долларов: на каких условиях

Совет директоров Международного валютного фонда 28 марта 2024 утвердил седьмой пересмотр программы "Механизм расширенного финансирования" (Extended Fund Facility, EFF). Успешное одобрение седьмого пересмотра программы предусматривает немедленный доступ к 400 млн долларов, который будет направляться на поддержку государственного бюджета. После поступления транша общий объем полученного по программе финансирования составит 10,1 млрд долларов.

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Как сообщает НБУ, были установлены новые структурные маяки, включая меры по улучшению управления государственными инвестициями. В то же время, временные рамки отдельных структурных маяков были скорректированы, учитывая текущие обстоятельства.

"Война продолжает наносить разрушительный социальный и экономический ущерб Украине и. Несмотря на это, сохраняется макроэкономическая стабильность благодаря умелым политикам, а также существенной внешней поддержке", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Экономический рост в 2024 году был устойчивым, но замедлился во второй половине прошлого года. По прогнозам Фонда, в 2025 году продолжится замедление экономического восстановления из-за еще большей ограниченности рынка труда и влияния атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

В МВФ отметили, что усиление монетарной политики Национальным банком в ответ на текущий всплеск инфляции, обусловленный в основном ростом цен на продовольствие, было целесообразным. В то же время, инфляционные ожидания остаются заякоренными, а резервы – достаточными за счет постоянной внешней поддержки.

Однако риски для прогноза чрезвычайно высоки ввиду неопределенности относительно продолжительности войны. Планирование на случай непредвиденных ситуаций остается важным для надлежащей реакции в случае материализации рисков. Большая гибкость обменного курса поможет усилить экономическую устойчивость и сохранить резервы.

Как отмечается в релизе МВФ, стабильность финансового сектора сохраняется, но постоянная бдительность оправдана ввиду повышенных рисков. Необходимо устранить институциональные слабости регулятора рынка ценных бумаг. Развитие инфраструктуры рынков капитала будет иметь решающее значение для привлечения иностранного капитала на нужды восстановления

Покрытие бюджетного дефицита потребует значительной внешней поддержки и фискальных поступлений. Приветствуется принятие закона об акцизном сборе на табачные изделия, поскольку поддержит реализацию Национальной стратегии доходов Украины. Ускоренное внедрение этой стратегии, включая модернизацию налоговых и таможенных служб, уменьшение уклонения от уплаты налогов и гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС, необходимо для удовлетворения первоочередных потребностей в расходах. Вместе с улучшением в системе управления государственными инвестициями, подготовкой среднесрочного бюджета и управлением фискальными рисками это будет способствовать экономическому росту, инвестициям и фискальной стабильности.

Заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк собрал в своем Telegram перечень новых мfяков. Среди них:

внести изменения в процесс отбора и назначения членов наблюдательных советов госпредприятий – до конца августа 2025 г.

– до конца августа 2025 г. провести независимую проверку соответствия Председателя НКЦБФР и членов Комиссии принципам IOSCO – до конца сентября 2025 г.

и членов Комиссии принципам IOSCO – до конца сентября 2025 г. Минфину по ДПС и ДМС реализовать обновленную ИТ-стратегию – до конца сентября 2025 года

– до конца сентября 2025 года разработать среднесрочный план реформ финансового рынка – до конца октября 2025 г.

финансового рынка – до конца октября 2025 г. Кабмину разработать отраслевые стратегии в соответствии с инвестиционной стратегией – до конца декабря 2025 г.

По новому Меморандуму план реформ для Украины выглядит так:

К концу апреля 2025 года

Регистрация закона о налоговой отчетности для цифровых платформ

До конца мая 2025 года

Регистрация законопроекта об уменьшении "риска от третьих сторон"

До конца июня 2025 года

Назначить главу Гостаможслужбы и глав региональных таможен Подать бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами.

разработать среднесрочный план реформ финансового рынка

До конца июля 2025 года

Назначить нового Директора БЭБ

Внести изменения в УПК для отмены "правок Лозового" и дать право САП по запросу экстрадиции

Опубликовать результаты аудита НАБУ

До конца августа 2025 года

Внести изменения в процесс отбора и назначения членов наблюдательных советов госпредприятий

До конца сентября 2025 года

Имплементировать ИТ-стратегию ГНС и ГТС

Зарегистрировать закон об уменьшении "риска третьих сторон" для банков

До конца октября 2025 года

Опубликовать результаты аудита НКРЭКУ

До конца декабря 2025 года

Разработать отраслевые стратегии в соответствии с инвестиционной стратегией

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пристыдил европейские государства, заявляющие, что у них нет денег для Украины, напомнив о триллионах в помощь Ираку и Афганистану.

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