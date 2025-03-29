Украина взяла на себя новые газовые обязательства перед МВФ: что с тарифами

Украина в обновленном Меморандуме с МВФ обязалась разработать дорожную карту либерализации рынков газа и электроэнергии (предусматривает отмену фиксированных регулируемых тарифов или, по меньшей мере, изменение существующих тарифов). При этом такая либерализация будет происходить вместе с защитой тех слоев населения, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку (вероятно, в первую очередь речь идет о субсидиях). Это возможно только после завершения военного положения.

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"Наконец, заглядывая вперед, власти должны начать работу над дорожной картой постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии, в частности, стратегии по тарифам, PSO и защите наиболее уязвимых домохозяйств", - говорится в мемордуме.

В документе также отмечают: продолжаются работы по ремонту энергетики мощности в 2025 году и добавить распределенную газовую генерацию. Власти Украины также планируют импортировать до 4 млрд кубометров газа в 2025 году для пополнения запасов газа и замены внутренней добычи потеряны из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Ожидается, что финансировать эти закупки газа будет Нафтогаз.

"ЕС объявил широкий пакет энергетической поддержки для содействия закупкам газа, а также содействия инвестициям в возобновляемую энергетику (до 1,5 ГВт) и интеграцию рынка ЕС. В связи с этим власти планируют принять закон об объединении рынков в ближайшие месяцы, что значительно ускорит развитие интеграции энергетического рынка Украины с ЕС", – говорится в документе..

Нафтогаз заручился дополнительным финансированием для импорта газа от ЕБРР и двусторонних доноров. Компенсация ПСО в 2025 году будет производиться на основе фактических документально подтвержденных расходов НАК "Нафтогаз", проверенных Госаудитом Сервис и другие заинтересованные стороны. Соответствующие расчеты будут завершены до конца августа 2025г.

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