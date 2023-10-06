Украина "проела" часть золотовалютных резервов: сумма все равно близка к рекордной
Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за сентябрь сократились на 1,7%, до 39,7 млрд долл. Основными причинами сокращения валютных "запасов" стали интервенции НБУ на межбанке для удержания курсовой стабильности и долговые выплаты Украины.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Так, за месяц резервы сократились на 0,68 млрд долларов. Предыдущее падение по итогам августа было более существенным – на 3,2%, или 1,33 млрд долларов.
"Международные резервы снижаются второй месяц подряд, но продолжают находиться на близких к историческому рекорду уровнях и достаточны для поддержания нового режима обменного курса", – прокомментировал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Напомним, рекордный уровень ЗВР Украины был достигнут в августе-2023. Он составил 41,7 млрд долл.
Несмотря на снижение, нынешний объем резервов покрывает финансирование 5,3 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считается уровень в 3 месяца покрытия.
"Динамика международных резервов в 2023 году остается восходящей. С начала года они выросли на 39,3%", – добавил Гетманцев.
Что повлияло на резервы в сентябре
- Валютные поступления на счета правительства за месяц составили 3,33 млрд долл.. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 465,3 млн долл., а 882,1 млн заплатила МВФ.
- Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал 2,69 млрд, а выкупил – всего 0,7 млн долл. Чистая продажа валюты составила 2,69 млрд долл.
- Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 12,9 млн долл.
Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день после отмены фискированного курса на межбанке резко вырос спрос на доллары. Но в НБУ уверяют, что были к этому готовы. В МВФ же заявили, что регулятор принял правильное решение.
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