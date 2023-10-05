"Мы были к этому готовы": в НБУ рассказали о первой реакции на отмену фиксированного курса

Валютный рынок Украины активно адаптируется к новым правилам – существованию без фиксированного курса доллара. В частности, в первый день после перехода к управляемой гибкости курса на межбанке резко вырос спрос на доллары. Но в НБУ уверяют, что были к этому готовы. В МВФ же заявили, что регулятор принял правильное решение.

"Чистый спрос на валюту в первый день внедрения управляемой гибкости курса ожидаемо возрос. По нашему мнению, ряд продавцов валюты решили посмотреть, как будет развиваться ситуация, и на время придержать свои продажи. Покупатели активизировались и в определенной степени тестировали новую систему. Мы были к этому готовы", – отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, уже в ближайшие дни спрос на американскую валюту будет падать. "По мере того, как участники рынка будут привыкать к новой реальности", – отметил представитель Нацбанка.

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Он также напомнил, что НБУ отменил фиксированный курс только в октябре, хотя положительные тенденции в экономике наблюдались еще с лета. По словам Николайчука, среди прочего Нацбанк хотел убедиться в устойчивом снижении инфляции.

Кроме того, нужно было достичь состояния рынка, когда банки не стали бы резко снижать ставки по депозитам при падении учетной ставки. "В определенной степени мы создавали зону комфорта, накапливали дополнительные буферы, чтобы переходить к управляемой гибкости курса с позиции силы", – объяснил замглавы Нацбанка.

МВФ одобрил решение НБУ

Международный валютный фонд, который готовится к очередному пересмотру программы финансирования Украины, считает, что отмена фиксированного курса доллара стала для страны шагом вперед. Также в МВФ отметили, что у Нацбанка есть все возможности обеспечивать устойчивость валютного рынка – благодаря замедлению инфляции и "сильной позиции" международных резервов.

"Способность управлять обменным курсом таким образом, чтобы минимизировать колебания, показалась нам важным шагом вперед", – заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн.

Он напомнил, что программа Фонда в Украине предусматривает нормализацию денежно-кредитной политики и валютной политики Нацбанка. Это, помимо постепенного увеличения гибкости курса доллара, включает ослабление валютного контроля. Финалом должно стать возвращение НБУ к политике таргетирования инфляции, а не контроля валютного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября в обменниках заметно подешевел доллар. Утром 5 октября курс валюты там выставили на среднем уровне 38/38,2 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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