Украина предложит Словакии энергетическую поддержку, но без российских нефти и газа, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Словакии предложат альтернативные шаги по энергетической поддержке. При этом о российской нефти и российском газе речь не идет.

Об этом президент заявил во время брифинга журналистам 27 сентября. "Мне кажется, что также в октябре будет заседание чиновника в Словакии, где Украина предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке. Но если речь идет не о российской нефти и российском газе. Что касается венгров, мы бы также могли проговаривать, но от них никаких шагов, кроме каких-то сигналов в медиа, которые точно не в поддержку Украины, я больше ничего не слышу", – заявил президент.

Венгрия и Словакия отказались принять требование президента США Дональда Трампа и прекратить покупку российской нефти.

Напомним, в прошлом году Венгрия и Словакия пожаловались, что Украина запретила использовать свою территорию для транспортировки российской нефти в эти страны через нефтепровод "Дружба". Будапешт и Братислава обратились в Европейскую комиссию с просьбой выступить посредником в консультациях с Украиной по этому вопросу.

Как сообщает Associated Press, венгерский премьер-министр Виктор Орбан поднял тему отказа от российской нефти во время телефонного разговора с Трампом 26 сентября. По его словам, это станет "катастрофой" для венгерской экономики.

"Если Венгрия будет отрезана от российской нефти и природного газа, то немедленно, в течение минуты, экономические показатели Венгрии упадут на 4%. Это означает, что венгерская экономика будет стоять на коленях", – сказал Орбан.

Он предупредил, что его страна сама будет принимать решения по своей энергетике и не будет подчиняться требованиям США, поскольку у всех свои интересы. "Нам не надо принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко заявлять о своих интересах и слушать друг друга как друзья, а потом каждый будет делать так, как посчитает нужным", – добавил Орбан.

Как уже сообщал OBOZ.UA, крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии Mol рассматривает возможность поставки нефти из Одессы. Для этого ей понадобится получить доступ к нефтепроводу "Одесса – Броды", который соединяется с южной веткой российской "трубы" "Дружба". Это позволит снизить зависимость страны от российской нефти и диверсифицировать поставки через Адриатику.

