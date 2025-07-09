Доминированию российской нефти в Венгрии конец? Лидер отрасли захотел поставок из Одессы

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии Mol рассматривает возможность поставки нефти из Одессы. Это позволит снизить зависимость страны от российской нефти и диверсифицировать поставки через Адриатику.

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Как сообщает Bloomberg, для этого в Mol хотят получить доступ к нефтепроводу "Одесса – Броды", который соединяется с южной веткой российской "трубы" "Дружба". Таким образом, компания сможет получать морские поставки нефти от ряда мировых производителей, говорит вице-президент Mol Сабольч Пал Сабо.

"Благодаря морскому сообщению Одесский трубопровод может предоставить доступ ко всем альтернативным видам нефти-сырца. Этот трубопровод будет служить безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине", – сказал Сабо.

Впрочем такой план сталкивается сразу с несколькими препятствиями.

война – Одесса остается частой мишенью российских ракетных атак, а черноморское побережье Украины сильно заминировано;

– Одесса остается частой мишенью российских ракетных атак, а черноморское побережье Украины сильно заминировано; стоимость – трубопровод "Одесса-Броды" пока не работает, а его запуск требует огромных инвестиций;

– трубопровод "Одесса-Броды" пока не работает, а его запуск требует огромных инвестиций; политика – венгерский премьер Виктор Орбан придерживается откровенно пророссийских взглядов и уже заключил ряд энергетических соглашений с Москвой. Учитывая то, что он имеет высокие шансы на переизбрание в 2026 году, идея сообщения с украинской инфраструктурой находится под угрозой.

Но в Mol предлагают ЕС и другим заинтересованным сторонам совокупно перезапустить "Одессу – Броды". В частности это должно заинтересовать Сербию, которая также сильно зависима от российской нефти.

"Если ЕС настаивает на том, чтобы регион отказался от надежного маршрута поставки, то он должен сыграть определенную роль в создании настоящей альтернативы", – отмечает Сабо.

Сейчас Mol начала модернизацию собственных мощностей стоимостью около $500 млн. Компания хочет начать перерабатывать нероссийскую нефть, единственной альтернативой которой сейчас являются поставки по газопроводу "Адрия" – через Адриатическое море и Хорватию. Впрочем, в Mol уже обвинила хорватского оператора трубопроводов Janaf в завышении цен. Да и объемы нефти, которые может обеспечить эта "труба" вряд ли смогут удовлетворить спрос Венгрии и более широкого региона, утверждает Сабо.

Как уже сообщал OBOZ.UA, кроме Венгрии, другая страна Евросоюза – Словакия – также не хочет слезать с российской "нефтяной" иглы. Поэтому они были единственными, кто выступил против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года.

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