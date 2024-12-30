Украина получит от США 3,4 млрд долларов бюджетной поддержки: в Вашингтоне назвали успех страны ключевым интересом Америки

США предоставят Украине 3,4 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. Это финальная выплата Украине со стороны США в 2024 году.

Видео дня

Об этом сообщила глава Минфина США Джанет Йеллен. Он отметила, что экономическая помощь от Соединенных Штатов и союзников имеет решающее значение для:

защиты суверенитета Украины;

достижения справедливого мира "путем сохранения критически важных государственных услуг, поддерживающих отважную борьбу".

"Помощь в 3,4 млрд долларов является окончательной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности Украины на 2024 год. ... Успех Украины является ключевым интересом Америки. Остановка незаконного вторжения России поможет поддержать глобальный демократический, основанный на правилах порядок, способствующий американской безопасности и экономическим интересам", – говорится в сообщении.

При этом Йеллен подчеркнула: выплата является дополнением к 20-миллиардной части США в предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов от "Группы семи" (G7). Который, впрочем, фактически будет отдавать Россия – деньги намерены вернуть за счет доходов, полученных от замороженных на Западе активов РФ.

"Мы посылаем России четкий сигнал: затраты на ее незаконную войну будет нести она сама. А не американские и коалиционные налогоплательщики", – констатировала Йеллен.

Помощь Украине зависит от реформ

В то же время, отметила глава Минфина США, прямая бюджетная поддержка со стороны Соедиенных Штатов оговоренная проводимыми Украиной реформами. В частности, связанными с:

усилением правоохранительных органов;

повышением прозрачности и эффективности государственных институций;

усилением антикоррупционных правил и процедур.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что США предоставят Украине 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!