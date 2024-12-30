США предоставят Украине 15 млрд долларов за счет замороженных российских активов: подписано соглашение

США предоставят Украине 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение было подписано украинским Министерством финансов и Всемирным банком.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: деньги будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

"Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд. долларов по инициативе G7. Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за реализацию и поддержку инициативы, которая вынуждает Россию платить за агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечают в самом Всемирном банке, проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE) оказывает помощь в выплате пенсий. А кроме того:

грантов внутренне перемещенным лицам;

заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям.

"PEACE является главным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины, который позволил другим международным донорам объединить свои усилия для быстрой, адресной и прогнозируемой поддержки. Проект PEACE является неотъемлемой частью пакета международной поддержки для Украины, направленной на удовлетворение финансовых потребностей в 2024 году", – рассказали во Всемирном банке.

Как работает механизм использования замороженных активов России

Активы России на сумму свыше 300 млрд долларов были заморожены международным сообществом после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Основная часть этих активов находится в Европе и США. Согласно решению G7, они используются для финансовой поддержки Украины без дополнительной нагрузки на налогоплательщиков.

США обязались выделить Украине 20 млрд долларов из замороженных активов. Половина этих средств, ожидается, направится на военную помощь, однако это решение требует одобрения Конгресса США. Остальные должны пойти на экономическую поддержку – через Целевой фонд Всемирного банка.

Всемирный банк согласился взять на себя ответственность за распределение этих средств. Это гарантирует прозрачность и целевое использование финансов.

Также финансовые обязательства взяли на себя:

Европейский Союз – 20 млрд долларов;

Великобритания – 2,26 млрд долларов на военные цели, в том числе разработку новых видов вооружения;

Канада – 3,7 млрд долларов, которые будут направлены на экономическое развитие Украины.

Такие меры направлены на то, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии и обеспечить скорейшее восстановление после войны. При этом российские власти ожидаемо осудили решение использовать ее замороженные активы для финансирования Украины – российское посольство в Вашингтоне назвало это "кражей на государственном уровне".

Впрочем, международное сообщество подчеркивает, что такие действия законны. А также необходимые для обеспечения справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранеев рамках проекта PEACE in Ukraine Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка. Эти средства Кабмин намерен направить на социальные и гуманитарные нужды.

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