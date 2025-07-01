Украина получит от МВФ новый транш в размере $0,5 млрд: что известно об условиях

Международный валютный фонд уже принял решение о выделении Украине нового транша. Он будет в размере 500 млн долларов.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что средства будут направлены на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

"Исполнительный совет МВФ завершил восьмой пересмотр программы сотрудничества с Украиной. Вскоре получим девятый транш от Фонда объемом 500 млн долларов", – говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что по программе EFF в Украину уже поступило более 10 млрд долларов. И добавил, что это важный вклад в сохранение нашей устойчивости и макрофинансовой стабильности.

"Благодарен Международному валютному фонду за неизменную солидарность и поддержку. Совместно и скоординировано работаем для победы, восстановления и роста", – говорится в сообщении.

В МВФ отметили, в свою очередь, что экономика Украины остается устойчивой, а власть страны "выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта".

"Несмотря на трудности, для восстановления фискальной и долговой устойчивости и поддержки роста необходимы прогрессы в мобилизации внутренних доходов, укрепление инвестиционного климата, улучшение управления и завершение стратегии реструктуризации долга. Полное и своевременное выделение внешней поддержки в течение программного периода остается неотъемлемой частью макроэкономической стабильности", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) по восьмому пересмотру рекордной программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility). На данный момент страна выполняет все количественные показатели, а также выполнила два структурных маяка и выполняются в соответствии с утвержденным планом остальные.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина обратилась в Международный валютный фонд с просьбой уменьшить следующий транш с ранее запланированных 0,92 млрд долларов до 0,4 млрд долларов. Это техническое решение объясняется текущей финансовой ситуацией: Украина имеет достаточную ликвидность, а также необходимые остатки средств на едином казначейском счете. Общий объем финансирования по программе не изменится – просто разница будет распределена в пределах следующих пересмотров.

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