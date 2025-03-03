Украина попросила МВФ сократить транш: Гетманцев рассказал, что стоит за этим решением

Украина остается в программе Международного валютного фонда ( МВФ ), что является дополнительным фактором внешней поддержки. В то же время страна обратилась с просьбой уменьшить следующий транш с учетом текущих финансовых реалий и необходимости экономии ресурсов.

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Об этом сообщает глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Один из важнейших аспектов последней договоренности – решение Украины обратиться в МВФ с просьбой уменьшить размер следующего транша с ранее запланированных 0,92 млрд долларов до 0,4 млрд долларов.

Это техническое решение объясняется текущей финансовой ситуацией: у Украины есть достаточная ликвидность, а также необходимые остатки средств на едином казначейском счете. Общий объем финансирования по программе не изменится – просто разница будет распределена в рамках последующих просмотров.

По словам Гетманцева, это решение также отражает стратегический подход к управлению финансами: страна выбирает экономить доступные ресурсы сейчас, учитывая неопределенность будущего финансирования. В 2025 году потребность во внешнем финансировании закрыта, но перспективы 2026 остаются значительно менее определенными.

Украина и МВФ продолжают сотрудничать в рамках программы расширенного финансирования (EFF). В прошлую пятницу была достигнута договоренность на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) о седьмом просмотре этой программы.

По словам Гетманцева, несмотря на некоторые задержки, уровень выполнения условий программы EFF остается высоким. Украина смогла выполнить все количественные критерии, предусмотренные на конец декабря, а также семь подлежащих оценке структурных маяков, хотя один из них с определенным опозданием.

Одним из важнейших шагов стала реформа судебной системы. В частности, создан новый Высший административный суд (ВАС), заменяющий ликвидированный Окружной административный суд Киева (ОАСК). Закон, регулирующий его деятельность, должен быть принят до конца декабря 2023, но Верховная Рада приняла его только 26 февраля 2024 года. Согласно новой судебной архитектуре, введены два новых органа – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд, который будет пересматривать решение СОАС.

Гетманцев отмечает, что не все структурные реформы были выполнены в срок. Один из маяков, касающийся внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс для усиления борьбы с коррупцией, был снова перенесен. Эта реформа предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", ограничивающих сроки досудебного расследования. Вопрос остается предметом дискуссий между украинскими властями, бизнесом и МВФ. Фонд понимает сложность ситуации, потому согласился на очередное продление сроков выполнения этой реформы.

Кроме того, перед принятием решения о седьмом пересмотре программы Украина должна выполнить предварительное требование – подписание закона №11090 о повышении акцизов. Это ожидаемый шаг, ведь этот закон оказывает непосредственное влияние на бюджет 2025 года, а также на достижение фискальных целей в рамках программы EFF.

В настоящее время договоренности на уровне экспертов должны быть утверждены Советом исполнительных директоров МВФ. Это заседание ожидается в марте. После одобрения Украина получит транш в размере 0,4 млрд. долларов, а общий объем финансирования по программе EFF достигнет 10,1 млрд. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год. Прогноз роста снизился на 0,5%, до 2-3% ВВП.

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