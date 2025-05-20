Украина и МВФ договариваются о новом транше по рекордной программе: чего ожидают в фонде

В Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) по восьмому пересмотру рекордной программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility). Сейчас страна выполняет все количественные показатели, а также выполнила два структурных маяка и выполняются в соответствии с утвержденным планом остальные.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Миссия МВФ стартовала 20 мая, на следующий день после дистанционной учредительной встречи, которая состоялась при участии команд Нацбанка, Министерства финансов и МВФ.

"Сейчас все количественные показатели выполняются. Также выполнены два структурных маяка (один с опережением графика), другие выполняются в соответствии с утвержденным планом",– отметили в НБУ.

На обсуждение планируется вынести несколько ключевых тем. А именно:

планы по мобилизации внутренних доходов ;

; обеспечение долговой устойчивости ;

; продолжение структурных реформ в финансовом секторе;

продвижение реформы управления публичными инвестициями;

реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования.

Между тем в НБУ приоритетной задачей называют обуздание инфляции. Поэтому финрегулятор планирует обсудить с представителями фонда меры для снижения инфляционного ценового давления. Также остается актуальным вопрос дальнейшей валютной либерализации.

"Последовательная лидерская поддержка со стороны МВФ и совместная работа над выполнением всех обязательств по программе EFF - одно из основных условий сохранения устойчивого внешнего финансирования. Спасибо команде МВФ за чрезвычайно эффективное взаимодействие и умение создавать конструктивную, открытую атмосферу в работе. НБУ, как всегда, настроен на результат", - глава НБУ Андрей Пышный.

Помощь Украине от МВФ: каковы условия и сроки

Четырехлетняя программа МВФ для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) была утверждена 31 марта 2023 года. Общее финансирование по 2027 год стало рекордным для сотрудничества фонда с Украиной - суммарно около 15,5 млрд долларов.

Очередной, седьмой, транш объемом 400 млн долларов Украина получила 31 марта, после чего общий объем полученного по программе финансирования достигнет 10,1 млрд долларов. При этом в новом меморандуме появились четыре новых структурных маяка:

разработка операционного плана для реализации IT стратегии для ГНС и ГТС (в рамках выполнения Нацстратегии доходов) - до конца сентября 2025 года;

принятие секторальных стратегий в соответствии с новой стратегией управления государственными инвестициями - до конца декабря 2025 года;

проведение независимой проверки профессиональной пригодности и деловой репутации НКЦБФР (часть предыдущего маяка, выполнение которого было провалено регулятором) - до конца июня 2025 года;

пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий - до конца августа 2025 года.

В случае положительного заключения миссии Совет директоров МВФ примет решение об очередном транше в июне. Всего в 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов по результатам четырех квартальных пересмотров.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина обратилась к Международному валютному фонду с просьбой уменьшить следующий транш с ранее запланированных 0,92 млрд долларов до 0,4 млрд долларов. Это техническое решение объясняется текущей финансовой ситуацией: Украина имеет достаточную ликвидность, а также необходимые остатки средств на едином казначейском счете. Общий объем финансирования по программе не изменится - просто разница будет распределена в пределах следующих пересмотров.

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