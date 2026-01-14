Украина получит 90 млрд евро из замороженных миллиардов Кремля: какие условия выдвинул ЕС

Большая часть кредитных 90 млрд евро, которые Евросоюз (ЕС) выделит Украине в 2026-2027 годах, будут направлены на закупку вооружений. В то же время предусмотрен механизм их использования для восстановления страны.

Об этом говорится в проекте Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки Ukraine Support Loan 2026-2027. Отмечается, что 14 января был принят ряд законодательных предложений для обеспечения реализации программы. Предполагается, что средства будут выделяться на два направления:

бюджетную поддержку – 30 млрд евро ;

; поддержку украинской оборонной промышленности – 60 млрд евро.

Закупки оружия

Для военных средств будет действовать приоритет для закупки товаров украинского производства и в Европе – ЕС, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии .

и в Европе – . Главное требование – оружие должно быть произведено на европейском континенте не менее чем на 65%.

Вооружение может быть закуплено за пределами Европы , если оно имеет жизненно важное значение для обороны Украины и не имеет аналогов в согласованных странах-производителях (например, американские системы ПРО Patriot).

, если оно имеет жизненно важное значение для обороны Украины и не имеет аналогов в согласованных странах-производителях (например, американские системы ПРО Patriot). Закупки могут проводиться Украиной самостоятельно или делегированы странам-членам , Европейскому оборонному агентству, международным организациям.

, Европейскому оборонному агентству, международным организациям. По согласованию с Еврокомиссией деньги можно будет использовать на самые насущные потребности – в случае завершения активных боевых действий в 2026-2027 годах, их можно будет перенаправить на восстановление.

Условия Европы

Будут действовать аналогичные условия, как во время программы Ukraine Facility. То есть Украина должна будет выполнять условия, изложенные в Меморандуме о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительством Украины, в частности:

усиление борьбы с коррупцией и верховенством права;

и верховенством права; реформ в сфере увеличения доходов бюджета ;

; содействие прозрачности и стабильности государственных денег.

Что дальше

Программа должна быть согласована Советом ЕС и Европейским парламентом. Поэтому впереди консультации между государствами-членами.

Также важно отметить, что Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России. Проценты за пользование деньгами также покрывает ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала план кредитования "очень сильным сигналом, который подтверждает непоколебимую приверженность Европы безопасности, обороне и будущему процветанию Украины".

Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил ее и других партнеров Украины в ЕС. Он заверил в дальнейшем сотрудничестве, чтобы кредитные деньги начали поступать уже со второго квартала 2026 года.

"С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Европейский Союз и его государства-члены мобилизовали беспрецедентную финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь для Украины. Поддержка Украины – это не только проявление солидарности, но и стратегическая инвестиция в безопасность и стабильность Европы. Поражение Украины значительно повысило бы риски дальнейшей агрессии России против государств-членов ЕС", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Что предшествовало

На саммите Совета Евросоюза, прошедшем 18-19 декабря, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины, поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Это позволило им использовать в качестве гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом, однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС, поэтому заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Поэтому формально Чехия, Венгрия и Словакия не участвуют в предоставлении займа. Также лидеры стран ЕС все же договорились о возможности взыскать российские активы – если Кремль откажется выплачивать репарации Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от ЕС в размере около 2,3 млрд евро. Речь идет о программе Ukraine Facility: из полученной суммы 2,1 млрд евро – кредит, а 200 млн евро – грант, который не придется возвращать. Деньги направят на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

