Украина получила сотни миллионов долларов от США: что с ними сделают

Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка – в рамках проекта PEACE in Ukraine. Эти средства Кабмин намерен направить на социальные и гуманитарные нужды.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

465 млн долларов выделили Соединенные Штаты;

20 млн долларов поступили от Всемирного банка.

"Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", – говорится в сообщении.

Как отмечают в самом Всемирном банке, проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE) оказывает помощь в выплате пенсий. А кроме того:

грантов внутренне перемещенным лицам;

заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям.

"PEACE является главным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины, который позволил другим международным донорам объединить свои усилия для быстрой, адресной и прогнозируемой поддержки. Проект PEACE является неотъемлемой частью пакета международной поддержки для Украины, направленной на удовлетворение финансовых потребностей в 2024 году", – рассказали во Всемирном банке.

Украина в седьмой раз получила транш по рекордной программе МВФ

Ранее же Украина получила седьмой транш (по итогам шестого пересмотра) от Международного валютного фонда (МВФ) по рекордной программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) общим объемом 15,6 млрд долл. Сумма очередного транша составила 1,1 млрд долларов, средства направят на поддержку госбюджета.

"В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долл. Благодарны Международному валютному фонду за неизменную поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", – рассказал Шмыгаль.

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и предполагает финансирование на сумму около 15,6 млрд долларов МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023 года, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля 2024-го.

Так как на данный момент Украина получила 9,8 млрд долл., доступное по программе фиксирование составляет 5,8 млрд долларов Как сообщает Министерство финансов Украины, на 2025 год программой EFF предусмотрено до 2,7 млрд долларов по результатам четырех пересмотров.

Как сообщал OBOZ.UA, также МВФ разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. Базовый сценарий (аналитики Фонда считают его более вероятным) предполагает, что война будет продолжаться до середины 2025 года. Однако также есть и более негативній вариант.

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