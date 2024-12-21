МВФ спрогнозировал, когда закончится война: какие сценарии и как повлияет на украинцев

Международный валютный фонд (МВФ) разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. Базовый сценарий (аналитики Фонда считают его более вероятным) предполагает, что война будет продолжаться до середины 2025 года. Однако также есть и более отрицательный вариант.

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Об этом идет речь в опубликованном анализе МВФ. Базовый прогнозный сценарий МВФ предусматривает окончание войны в 2025 году (до конца года). Экономические последствия зимнего дефицита энергии могут быть более ограниченными, чем ранее предполагалось (несмотря на недавние атаки) из-за инвестиций бизнеса в собственные генерирующие мощности, увеличения потенциала для импорта из Европы и усилия по ремонту.

Более широкий дефицит текущего счета (8,4 процента ВВП) отражает обновление первичных данных доходов, частично компенсируемых более прочным торговым балансом.

Прогноз роста реального ВВП в 2025 году остался без изменений и составляет 2,5-3,5%.

Средняя инфляция была пересмотрена в сторону повышения на 1,3 пункта до 10,3%

Международные резервы достигнут 43,3 миллиарда долларов

Сценарий снижения (негативный) предполагает, что война будет продолжаться дольше и перейдет к 2026-му (к середине года). Сценарий подразумевает более длительный и сильный шок для экономической деятельности. Общий дефицит внешнего финансирования по отрицательному сценарию составляет 177,2 млрд долларов по сравнению со 148 млрд долларов по базовому сценарию.

Для 2025-го этот сценарий предполагает:

ВВП – сократится на 2,5%

на 2,5% Инфляция – 11%

Международные резервы – 41,1 млрд долларов

Риски для программных сценариев остаются чрезвычайно высокими и связаны с войной, международной поддержкой и импульсом реформ. В общем, и базовый, и отрицательный сценарии продолжают испытывать чрезвычайно высокую неопределенность, в том числе относительно траектории войны и ее последствия для послевоенного восстановления.

"Война может усилиться или продолжаться дольше, что приведет к осложнениям для экономической деятельности и политике внедрения и создания рисков для среднесрочной перспективы", – отмечают в Фонде.

Отметим, Совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволило выделить Украине около $1,1 млрд, которые будут направлены властями на поддержку бюджета. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что, несмотря на войну, макроэкономическая стабильность "сохраняется благодаря умелой выработке политики украинскими властями, а также существенной внешней поддержке".

Как уже сообщал OBOZ.UA, МВФ улучшил свой прогноз по украинской экономике, согласно которому в 2024 году она вырастет не на 3%, как предполагалось ранее, а на 4%. В следующем году рост ВВП замедлится до 2,5-3,5%, что все равно больше прогнозируемого ранее.

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