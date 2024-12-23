Деньги уже на счетах: Украина в шестой раз получила транш по рекордной программе МВФ

Украина 23 декабря получила шестой транш от Международного валютный фонда (МВФ) по рекордной программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) общим объемом 15,6 млрд долл. Сумма очередного транша составила 1,1 млрд долл., средства направят на поддержку госбюджета.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, средства уже поступили на украинские счета.

"Их направим на финансирование критических расходов бюджета. В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долл. Благодарны Международному валютному фонду за непреклонную поддержку нашего государства в течение полномасштабной войны", – добавил глава правительства.

Действующая программа финансирования EFF рассчитана на четыре года и охватывает финансирование на сумму около 15,6 млрд долл. МВФ и Украина утвердили ее 31 марта 2023, а первый транш в размере 2,7 млрд долларов поступил в начале апреля-2024.

Так как на данный момент Украина получила 9,8 млрд долл., доступное по программе фиксирование составляет 5,8 млрд долл. Как сообщает Министерство финансов Украины, на 2025 год программой EFF предусмотрено до 2,7 млрд дол. по результатам четырех просмотров.

Меморандум Украины и МВФ обновился: какие условия и сроки

Перед выделением очередной порции финансирования Украина и МВФ традиционно пересмотрели меморандум о сотрудничестве. Украина из общего количества 50 маяков (условий) МВФ выполнила 33.

В этот раз сроки ни по одному из маяков не переносили. Среди новых условий МВФ:

оценка работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР);

законопроект об уменьшении "риска от третьих сторон";

оценка независимости Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

По новому Меморандуму план реформ для Украины выглядит так:

До конца января 2025 года – изменения в Бюджетный кодес, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор; оценка работы НКЦБФР, ее менеджмента и членов.

– изменения в Бюджетный кодес, которые дадут Минфину полномочия проверять, что все государственные инвестиционные проекты прошли необходимую оценку и отбор; оценка работы НКЦБФР, ее менеджмента и членов. До конца февраля 2025 года – утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов; избрание нового директора БЭБ; опубликовать результаты аудита НАБУ.

– утверждение методологии оценки государственных инвестиционных проектов; избрание нового директора БЭБ; опубликовать результаты аудита НАБУ. До конца апреля 2025 года – регистрация закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ.

– регистрация закона о налоговой отчетности для операторов цифровых платформ. До конца июня 2025 года – назначить главу Гостаможслужбы и глав региональных таможен; представить бюджетную декларацию в соответствии с договоренными с МВФ параметрами.

Как сообщал OBOZ.UA, также МВФ разработал два сценария развития экономики Украины, которые зависят от того, как долго будет продолжаться война. Базовый сценарий (аналитики Фонда считают его более вероятным) предполагает, что война будет продолжаться до середины 2025 года. Однако также есть и более негативній вариант.

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