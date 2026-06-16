Украина подписала с Британией ядерное соглашение на $280 млн: что оно даст

Украина заключила с британской компанией Urenco двухлетний договор на поставку ядерного материала для своих АЭС. Это не только будет способствовать стабильности украинской энергосистемы, но и окончательно обеспечит полный цикл производства без участия России.

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Детали сообщили в британском правительстве. Окончательные договоренности были согласованы премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским во время двусторонней встречи в Лондоне.

Сумма контракта составляет 210 миллионов фунтов стерлингов (около 280 миллионов долларов). Он обеспечит топливом завод Westinghouse, на котором производятся топливные кассеты (ТВЭЛы) для АЭС под управлением НАЭК "Энергоатом", на которых генерируется более 50% всей электроэнергии в Украине.

Финансовое покрытие для соглашения обеспечило Британское агентство по экспортному финансированию. Это стало продолжением предыдущей двухлетней программы поддержки украинского ядерного сектора.

"Обеспечивая энергоснабжение Украины, соглашение укрепляет ее устойчивость и способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Это напрямую поддерживает интересы безопасности как Великобритании, так и всего евроатлантического сообщества", — – говорится в сообщении

Что это означает для Украины

Это соглашение не просто гарантирует поставки сырья, а фактически укрепляет и расширяет стратегическое партнерство Украины с американским ядерным гигантом Westinghouse. Привлечение британской Urenco позволит решить сразу несколько фундаментальных задач для отечественной атомной энергетики:

Westinghouse производит готовые топливные сборки на своем заводе в Швеции, однако для этого процесса критически необходим обогащенный уран и – новый контракт полностью покрывает эту потребность, создавая надежную логистическую цепочку "Urenco- – -Westinghouse- – -Энергоатом" , полностью исключая место для российского влияния;

, полностью исключая место для российского влияния; стабильное поступление сырья подкрепляет совместные технологические шаги партнеров: на базе мощностей "Энергоатома" уже налажено производство отдельных компонентов топливных кассет (головок и хвостовиков) по лицензии американской компании .

. долгосрочная топливная безопасность является обязательным условием для реализации масштабного проекта строительства новых энергоблоков по американской технологии AP1000. Наличие проверенных европейских поставщиков обогащенного урана гарантирует, что будущие реакторы будут бесперебойно обеспечены топливом на десятилетия вперед.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Россия утратила статус главного поставщика ядерного топлива в Украину, который она сохраняла на протяжении десятилетий. Теперь украинские АЭС работают на топливных сборках американского производства Westinghouse.

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