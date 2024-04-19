Украина откажется от гривни? Будут ли "менять деньги" в стране по после привязки нацвалюты к евро

Несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем не планируется. Ведь, среди прочего, таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. И если бизнес-циклы в Украине и в еврозоне не будут совпадать, это будет иметь ряд негативных эффектов. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Об этом говорится в материале "Минфина". Также, отмечается, пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками. К которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняют авторы материала.

Кроме того, подчеркивается, возможности изменения обменного курса национальной валюты должны помогать украинской экономке адаптироваться к шокам и изменению фаз бизнес-цикла. И если гривня может выполнять эту задачу, "реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке", то:

курс евро, утверждается, часто меняется не в том направлении, которое отвечает ситуации в украинской экономике;

"это может привести к накоплению макроэкономических дисбалансов, а также генерировать кризисные явления и сдерживать экономический рост";

"Переход Украины на евро точно не ко времени. Украина должна сохранять возможность своей монетарной политики для обеспечения нормального функционирования экономики. В принципе, в нашей стране значительная часть ВВП перераспределяется из-за расходов бюджета, и, соответственно, собственная денежная единица помогает легче создавать механизмы быстрого денежного обращения", – резюмируктся в материале.

Когда в Украине могут отказаться от доллара

В то же время, отмечают эксперты, привязка курса гривни к евро – и, соответственно, отказ от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

"Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривни к евро на финансовом рынке, назвали сугубо политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или обработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно это сказать в рамках совместной кампании по вступлению Украины в Евросоюз", – говорят они.

При этом подчеркивается: сейчас немногие верят, что Украина изменит основную курсовую привязку гривни с доллара на евро до конца 2024 года или даже в 2025-м. Это считается более далекой перспективой.

"При полной интеграции Украины в Евросоюз (особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений) вполне логично "привязать" гривню к евро. Однако это отнюдь не означает, что все произойдет в какой-то ближайшей перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений", – объяснили авторы материала.

Почему в Украине заговорили об "отказе" от доллара

Ранее же в самом Нацбанке отметили: причиной возможной привязки гривни к евро вместо доллара является рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евровалюте.

Там подчеркнули: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

Евро не конкурент доллару

Впрочем, подчеркивают авторы материала, пока доллар является наиболее распространенной валютой для международных платежей. И евро еще не сможет составить ему конкуренцию.

Более того, отмечается, на долларовых инструментах можно больше зарабатывать, чем на евро. Поэтому для перехода в евро как основную курсообразующую валюту "необходимы другие, не только экономические, но и социально-политические факторы".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам экспертов, если привязка гривни к доллару все же состоится, это будет иметь больше психологический эффект – ведь "ничего принципиально не меняется". В частности, в таком случае умеренные колебания курса гривни все меньше будут вызывать беспокойство у украинцев.

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