НБУ готовится считать курс гривни по новым правилам: почему может "отказаться" от доллара

Доллар США все еще остается основной курсообразующей валюты в Украине. Однако в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. Кроме того, полномасштабная война изменила ситуацию со спросом на евро. А потому у этой валюты есть значительные шансы стать новым курсовым ориентиром в Украине.

Об этом сообщает LIGA.net. Напомним: возможность привязать курс гривни к евро вместо доллара рассматривает и Нацбанк.

"До широкомасштабного вторжения основной иностранной валютой для бизнеса и населения в Украине вне всяких условий был доллар. ... Сейчас ситуация меняется, ведь около 5 миллионов украинских граждан находятся на территории ЕС и пользуются украинскими карточками. Однако средства тратятся в евро. Эти суммы достаточно значительны в ежемесячном измерении", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также наблюдается спрос на евро и на наличном рынке. А активизация международной торговли с ЕС со времен полномасштабного вторжения лишь усиливает позиции этой валюты.

"Все эти факторы позволяют размышлять над тем, что в будущем курс евро/гривня может стать основным для расчета. По крайней мере индикаторы валютного рынка свидетельствуют о подобных вероятностях", – резюмировали аналитики.

Украинцы станут меньше переживать за курс гривни

В то же время, отмечается, если привязка гривни к доллару все же состоится, это будет иметь больше психологический эффект – ведь "ничего принципиально не меняется". В частности, объясняют авторы материала, в таком случае умеренные колебания курса гривни все меньше будут вызывать беспокойство у украинцев.

"В условиях гибкости курса такой шаг вряд ли создаст какие-то явные преимущества или недостатки для населения и бизнеса. Здесь больше стоит говорить о психологической составляющей. Очень желательно, чтобы население и бизнес перестали измерять стабильность гривни, ориентируясь исключительно на одну мировую валюту. Переход на евро может этому способствовать", – резюмируется в материале.

Когда курс гривни начнут считать по евро

В свою очередь, аналитики "Минфина" отмечают: привязка курса гривни к евро – и, соответственно, отказ от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

"Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривни к евро на финансовом рынке, назвали сугубо политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или обработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно это сказать в рамках совместной кампании по вступлению Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сейчас немногие верят, что Украина изменит основную курсовую привязку гривни с доллара на евро до конца 2024 года или даже в 2025-м. Это считается более далекой перспективой.

"При полной интеграции Украины в Евросоюз (особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений) вполне логично "привязать" гривню к евро. Однако это отнюдь не означает, что все произойдет в какой-то ближайшей перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений", – объяснили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время евро является второй любимой иностранной валютой среди фальшивомонетчиков. В 2023 году таких поддельных купюр было выявлено 3% от общего количества.

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