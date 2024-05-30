Украина остановила экспорт сахара в ЕС: какие причины

Кабинет Министров Украины остановил экспорт сахара в страны ЕС до конца 2024 года, установив квоту на экспорт сахара на уровне нуля. Это решение было принято из-за достижения предельного объема экспорта, предусмотренного ЕС во избежание превышения квот. Обновленные правила экспорта также ввели для яиц, мяса птицы, кукурузы, крупы, меда.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. "С 1 июня правительством введена нулевая квота на сахар, которая будет действовать до конца года. Но украинские агропроизводители продолжают экспортировать сахар в страны Африки, Ближнего Востока, в Великобританию", – объяснил и.о. министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Дело в том, что годовая квота на уровне 262 тыс. тонн уже исчерпалась. Ассоциация "Укрцукор" обратилась к правительству с просьбой остановить экспорт сахара, поскольку украинские экспортеры уже достигли предельного объема на этот год, предусмотренного решением ЕС.

В целом, по его словам Высоцкого, производства сахара для внутреннего потребления достаточно. А это значит, что дефицита продукта и цен на него не ожидается.

Кроме сахара, постановление правительства также устанавливает ограничения на экспорт других сельскохозяйственных товаров в ЕС. В частности, на экспорт мяса и субпродуктов из птицы установлены квоты на уровне 132,3 тыс. тонн, включая мясо и субпродукты индеек на уровне 3,7 тыс. тонн.

Эти изменения могут оказать существенное влияние на рынок сахара в Украине и экспортные возможности страны. Уменьшение квот до нуля означает, что украинские производители не смогут экспортировать сахар в ЕС до конца года, что может привести к излишку продукции на внутреннем рынке и потенциальному снижению цен.

В то же время правительство стремится обеспечить баланс на рынке и соблюдение условий соглашений с ЕС. Учитывая высокие темпы экспорта, это решение поможет избежать превышения установленных квот и обеспечить стабильность на внутреннем рынке сахара.

Как отмечают правительственные источники, это решение является частью более широкой стратегии контроля над экспортом сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить соблюдение условий международных соглашений и поддержать внутреннюю экономику. Предстоящие изменения в экспортной политике будут зависеть от развития ситуации на рынке и переговоров с партнерами в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на мировом рынке растут цены на подсолнечное масло – стоимость сырья для его производства уже увеличилась почти на 5%. Это способствует экспорту этого продукта за границу и может подтолкнуть цены вверх Украины, поскольку производителям должно быть выгодно продавать товар и на внутреннем рынке.

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