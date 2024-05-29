Во всем мире растет стоимость важного продукта: что ждет цены в Украине

На мировом рынке растут цены на подсолнечное масло – стоимость сырья для его производства уже увеличилась почти на 5%. Это способствует экспорту этого продукта за границу и может подтолкнуть вверх цены внутри Украины, поскольку производителям должно быть выгодно продавать товар и на внутреннем рынке.

Как заявили во Всеукраинском аграрном совете (ВАР), из Украины ускорились темпы вывоза подсолнечного масла. В частности, в мае украинские экспортеры законтрактовали 620 тонн этого продукта, но в июле и августе эта цифра может значительно уменьшиться.

Из-за такого ажиотажа закупочная цена на подсолнечник в Украине уже пересекла отметку в 18 тыс. гривен за тонну и колеблется в пределах 18,1-18,2 тыс. гривен. В конце недели или в начале следующей ожидается дальнейший рост цен на подсолнечник до 19 тыс. гривен за тонну (т.е. на 4,2-4,7%).

В ВАР назвали два главных фактора, из-за которых дорожает подсолнечник. Это:

война на Украине значительно ограничила предложение отечественного масла;

возобновление работы портов в марте-феврале, из-за чего значительно уменьшились запасы подсолнечника.

Основными производителями подсолнечного масла в мире являются РФ и Украина. Россия экспортирует большинство своей продукции в Китай, тогда как другие страны-покупатели обращаются в Украину, где предложение ограничено. Это приводит к росту цен на подсолнечное масло", – объясняют в кооперативе ПУСК.

Запасы подсолнечника на заводах снизились, поэтому производства готовы покупать его даже по высоким ценам. Но перерабатывающие объекты работают с минимальной прибылью, поскольку ожидают новый сезон масличных культур.

"Текущие цены часто приносят заводам минимальную прибыль или даже убытки, но их главная цель – поддерживать работу до начала сезона рапса, когда на переработку поступит новый урожай", – отметили аграрии.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за нехватки семян подсолнечника европейские заводы вынуждены приостанавливать работу. В частности, из-за этого коснулась молдавской компании Floarea Soarelui, которая не смогла получить лицензию в местном Минсельхозе на импорт сырья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!