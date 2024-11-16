Украина опередила РФ и стала главным партнером Германии на постсоветском пространстве: озвучены цифры

Украина стала основным торговым партнером Германии на постсоветском пространстве. Россия потеряла эту многолетнюю роль и опустилась на второе место, но, скорее всего, вскоре уступит место Казахстану.

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Об этом сообщает издание DW. На более низком уровне наблюдаются разнонаправленные изменения в торговле с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Узбекистаном. Об этом свидетельствуют данные об экспортно-импортных операциях Германии за первые три квартала 2024 года. Товарооборот между Германией и Украиной вырос за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и достиг почти 8,4 млрд евро.

В то же время более быстрыми темпами рос импорт украинской продукции в Германию. Он вырос на 22,6% и составил 2,5 млрд. евро. Поэтому украинским предприятиям даже в условиях войны удается наращивать поставки на немецкий рынок. Вместе с тем растет значение украинского рынка для экспортоориентированной экономики Германии. Немецкий экспорт в оборонную страну, включая оружие, вырос на 14,8% до примерно 5,9 миллиарда евро. Уже сейчас Украина покупает больше немецких товаров, чем Болгария или Словения.

Основными торговыми партнерами Германии являются страны-члены ЕС. При этом с большим отрывом лидирует Польша. Товарооборот Германии с этим восточным соседом за первые девять месяцев превысил 129 миллиардов евро, из которых германский экспорт на польский рынок составил почти 71 миллиард евро. Так, Польша уверенно заняла четвертое место среди внешних рынков продукции Made in Germany, опередив Китай с его населением в 1,4 млрд человек.

В тройку лидеров в регионе также входят Чехия и Венгрия с товарооборотом за три квартала 84 млрд и 52 млрд евро соответственно. Далее следуют Румыния, Словакия, Словения и Болгария. А Украина сейчас на восьмом месте.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за опасений попасть под действие международных санкций, китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора согласны только 2% финансовых учреждений.

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