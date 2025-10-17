Беларусь пытается возобновить контакты с ЕС, надеясь на ослабление санкций: в Reuters раскрыли подробности

Беларусь пытается уменьшить свою международную изоляцию и наладить дипломатические контакты с европейскими странами в попытке снять часть западных санкций. Для этого Минск уже организовал встречу своего дипломата Юрия Амбразевича с некоторыми коллегами из ЕС.

Об этом узнало информагентство Reuters. Журналисты отметили, что режим диктатора Александра Лукашенко активизировал дипломатическую работу на фоне потепления отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

Что известно о встрече Юрия Амбразевича с европейцами

Амбразевич – высокопоставленный беларуский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел РБ. В марте 2025 года он получил новую должность в Риме в качестве посла Минска в Ватикане. Кроме того, неформально он отвечает за налаживание связей с европейскими странами, заявили в Reuters.

В конце сентября посольство Беларуси в Париже (где Амбразевич также аккредитован в качестве представителя при ЮНЕСКО) по электронной почте разослало приглашения в дипломатические представительства ряда европейских стран с просьбой провести встречу.

В этом письме, по данным журналистов, было сказано, что Амбразевич "теперь неформально отвечает за координацию беларуских дипломатических контактов в столицах Западной Европы".

Европейцев приглашали провести переговоры во французской столице 6, 8 или 9 октября. В Reuters заявили, что некоторые страны приняли это приглашение.

Амбразевич стремился донести мысль о том, что Беларусь хочет выйти из политической изоляции и может сыграть свою роль в поиске мирного урегулирования российско-украинской войны и в будущих переговорах по европейской безопасности.

В беларуском посольстве подтвердили рассылку приглашения. Согласно заявлению пресс-службы, Амбразевич "запросил о нескольких встречах с коллегами-послами, аккредитованными во Франции, в соответствии со стандартной дипломатической практикой".

Беларусь пытается воспользоваться потеплением отношений с США

Высокопоставленные чиновники из Беларуси в значительной степени стали персонами нон грата в ЕС после скандальных выборов президента РБ в 2020 году и российского вторжения в Украину в 2022 году.

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий союзник диктатора Владимира Путина, годами находился в изоляции из-за западных санкций. Но с тех пор, как Трамп вступил в должность, Вашингтон начал налаживать связи с Минском.

Не так давно Трамп звонил Лукашенко и называл его "высокоуважаемым" лидером. Соединенные Штаты направили в РБ своего представителя для переговоров. После них в середине сентября Беларусь освободила более 50 политзаключенных – в ответ Вашингтон ослабил санкции против беларуской государственной авиакомпании "Белавиа", чтобы предоставить ей доступ к запчастям.

"Я думаю, они чувствуют, что Трамп открыл возможность снять санкции, и они ею пользуются", – предположил один из дипломатов на условиях анонимности.

Конечная цель Минска – снятие санкций

Двое дипломатических сотрудников ЕС охарактеризовали контакты Беларуси с Европой как демонстрацию того, что "Минск не полностью подчиняется Москве".

"Они говорят, что не желают эскалации конфликта, поэтому сейчас хотят вести открытую дискуссию с другими государствами и подчеркнуть свои отличия от России", – сказал один из собеседников.

Американские официальные лица заявляют, что администрация Трампа надеется вывести Беларусь из геополитической орбиты Кремля, пусть даже и частично. Однако некоторые европейцы считают это маловероятным, учитывая сильную зависимость РБ – политическую, экономическую и военную – от Российской Федерации.

Один из европейских дипломатов, подтвердивших приглашение на встречу с Амбразевичем, отнесся к усилиям Беларуси скептически, обратив внимание на неизменной поддержке Лукашенко Путина. Он подчеркнул, что беларуские силовики арестовали еще больше оппозиционеров сразу после освобождения заключенных в сентябре.

