Украина может разблокировать российские $300 млрд: в Reuters озвучили необычный план

Эксперты предлагают Украине использовать необычный финансовый инструмент в качестве альтернативы конфискации $300 млрд российского центробанка, которые заблокированы в западных странах. Речь о выпуске т. н. репарационных облигаций. И хотя этот вариант явно проигрывает получению прямого финансирования от США, ЕС и других союзников, а также непосредственной конфискации российских денег, он может помочь Украине справиться с финансированием расходов во время войны.

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Об этом пишет Reuters. Предполагается, что Украина могла бы получить средства, продав облигации, обеспеченные будущими требованиями о возмещении ущерба в отношении РФ. В таком случае взимать деньги с России теоретически можно было бы именно за счет замороженных активов России.

"Было бы лучше, если бы сторонники Украины просто дали ей больше денег... Но усилия по изъятию замороженных активов России продвигаются медленно. Юристы спорят о том, будет ли конфискация законной. Политики задаются вопросом, будет ли это разумно, хотя активно изучают этот вопрос. Выпуск "репарационных облигаций" позволил бы обойти эти проблемы", – отмечает агентство.

В таком случае Украина продаст окупаемые ценные бумаги, но только если получит от России репарации за вред, причиненный войной. Процентные выплаты могут выплачиваться только в том случае, если Украина получит компенсацию.

"Владельцы облигаций не имели бы договорных требований по замороженным резервам Кремля. Но, учитывая, что Россия вряд ли охотно заплатит, эти активы ($300 млрд ) будут вероятным источником наличных денег для возмещения убытков", – отмечает агентство.

Существенный минус – продать такие бумаги на рыночных условиях практически невозможно. "Репарационные облигации" были бы слишком рискованными, чтоб инвесторы хотели их приобрести без значительного дисконта. А этот вариант не выгоден уже Украине, т. к. облигации и так, по сути, являются кредитом, а не безвозмездной помощью.

Как отмечает агентство, реализовать план можно только в том случае, если США, правительства ЕС и другие союзники обязуются купить "репарационные" ценные бумаги. "Репарационные облигации – не единственная инновационная идея... Но она не рассчитана на конфискацию активов Москвы, лежащую в основе многих других предложений. Если союзники Украины не смогут выписать мегачеки, облигации могут стать хорошим запасным планом", – резюмирует агентство.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект об аресте части из 300 млрд долларов замороженных российских активов. Впоследствии эти средства планируют использовать для восстановления Украины.

Замороженные в Европе российские деньги тоже начинают понемногу использовать на благо Украины. Правда, пока что речь идет о небольших суммах. Чтобы практика стала полноценной, ЕС придется изменить законодательство и разработать новые юридические механизмы, чему изо всех сил пытается помешать российская пропаганда на Западе.

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