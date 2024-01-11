Администрация Байдена хочет конфисковать активы России в пользу Украины – Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект об аресте части из 300 млрд долларов замороженных российских активов. В последствии эти средства планируют использовать для восстановления Украины от последствий полномасштабной войны.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

администрация "в принципе" приветствует документ;

согласно меморандуму Совета нацбезопасности, "законопроект предоставит исполнительной власти США полномочия, необходимые для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины".

При этом подчеркивается: решение было принято на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине более 60 млрд долларов поддержки. Тем не менее:

такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков – ведь конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США" и спровоцировать " бегство от доллара";

чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из G7 в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных российских активов.

В то же время, отмечается, "поддержка в Европе далеко не очевидна". Ведь:

"несколько ключевых государств-членов, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк, обеспокоены влиянием, которое этот шаг может оказать на стабильность еврозоны";

есть опасения, что Москва может принять ответные меры – конфисковав средства, заблокированные в России.

Впрочем, подчеркивается, настроенность Белого дома действовать согласованно с союзниками "повысит вероятность того, что Европа будет готова пойти на этот шаг".

В целом же, резюмируется, Совет нацбезопасности США расценивает арест как один из инструментов для принуждения России заплатить за ущерб, нанесенный войной. По оценкам Всемирного банка, восстановление Украины может стоить около 411 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же замороженные в Европе российские деньги уже начинают понемногу использовать на благо Украины. Правда, пока что речь идет о небольших суммах. Чтобы практика стала полноценной, ЕС придется изменить законодательство и разработать новые юридические механизмы, чему изо всех сил пытается помешать российская пропаганда на Западе.

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