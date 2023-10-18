Как заставить российские деньги в ЕС работать на благо Украины: названы условия

Замороженные в Европе российские деньги уже начинают понемногу использовать на благо Украины. Правда, пока что речь идет о небольших суммах. Чтобы практика стала полноценной, ЕС придется изменить законодательство и разработать новые юридические механизмы, чему изо всех сил пытается помешать российская пропаганда за Западе.

Так, Бельгия намерена до конца 2023 года создать специальный фонд для поддержки Украины. В него пойдут 1,7 млрд евро доходов от содержания на территории страны российских активов, заявлял бельгийский премьер Александр де Кроо.

Тем не менее, стоит учитывать, что речь идет не об использовании самих дивидендов, а только налога с них. И эти средства не передадут Украине напрямую, а будут использовать для финансирования программ помощи нашей стране.

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"Есть замороженные активы, есть доходы, а затем и налогообложение доходов... Активы и доходы – это решение ЕС. У нас нет компетенции в этом. Если на определенном этапе законодательство будет изменено, мы будем среди энтузиастов (по использованию замороженных активов. – Ред.), но сейчас это невозможно", – объяснял де Кроо.

Впрочем, даже практика использования доходов от налогообложения стала прогрессом в этом ключе, констатирует глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор. По ее словам, такой формат использования российских денег в перспективе упрощает передачу денег Украине. Но речь все равно идет не об основной сумме российских активов.

"Если мы говорим об основной сумме, то это около 300 млрд долларов. А если речь идет об использовании (прибыли с реинвестирования. – Ред.), то это несравнимые цифры. Это несколько миллиардов долларов. Сумма прибыли от использования, по самым оптимистичным оценкам, варьируется от 1,5-3 млрд евро до 10 млрд евро ежегодно, но это если будут охвачены все замороженные активы. Это наша промежуточная цель", – отметила эксперт.

По ее словам, такие суммы могут серьезно помочь Украине, например, с финансированием дефицита бюджета. Однако они очевидно не компенсируют убытков, которые нанесла стране Россия, развязав войну.

Для этого придется конфисковать у РФ все замороженные средства. И здесь возникает еще одна трудность, отмечает Хутор.

"К сожалению, мы до сих пор не знаем финальную сумму всех замороженных российских активов. Очень долгое время не было известно о том, сколько заморожено во всех юрисдикциях, кроме ЕС. ЕС тоже только через год дал ориентировочную сумму замороженных государственных российских активов и части частных. Это 180 и 200 млрд евро. США до сих пор не дали окончательную цифру, Британия также с официальной цифрой не выходила, по Канаде есть только неофициальная, и она мизерная. Также есть активы в Японии и других странах-союзниках... Мы до сих пор не можем точно знать и говорить о каких-либо цифрах, потому что они даже не подсчитаны. А если кто-то их подсчитал, то они не опубликованы. Поэтому шаг номер ноль – это понять, сколько этих замороженных средств по состоянию на сейчас находится в мире", – объяснила эксперт.

Более того, по ее словам, довольно часто официальная информация, которую власти той или иной страны озвучивали для СМИ, расходится с данными, которые "Институт законодательных идей" получает в ответах на свои запросы о замороженных суммах. Особенно это касается частных активов, например, вилл, яхт и т.д.

"С государственными активами все гораздо сложнее. Обычно это финансовые инструменты, а во многих странах эта информация является закрытой, банковской тайной", – объяснила Хутор.

Эксперт отметила, что Россия все еще активно продвигает в ЕС свои нарративы относительно заблокированных активов. Среди прочего, через политические партии и СМИ, финансируемые или финансируемые Кремлем.

В частности, пропаганда РФ смещает фокус внимания европейцев к потребностям Украины на финансовые и юридические риски использования российских денег. Также предупреждают о судебных разбирательствах в случае использования частных средств.

"Особенно популярен нарратив, что виновата власть, а от этого будут страдать обычные россияне... К сожалению, он работает", – констатировала специалистка.

Таким образом, Украина должна продвигать свои идеи, чтобы россияне как можно меньше влияли на политику стран-партнеров. Это может увеличить шансы на принятия законодательных изменений в Европе, которые позволят полноценно использовать активы агрессора в интересах Украины. Также это будет способствовать использованию существующих юридических механизмов финансирования помощи Украине за счет российских средств.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным западных СМИ, в США активизировался поиск юридических инструментов, с помощью которых западные партнеры Украины могут конфисковать сотни миллиардов долларов у России. Речь идет о деньгах центробанка РФ, замороженных на иностранных счетах.

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