Украина может отозвать "зерновые" иски в ВТО против трех стран ЕС: названо условие

Украина может отозвать иски, которые подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за их зернового эмбарго. Однако для этого необходимо, чтобы эти страны предоставили гарантии, что не будут ограничивать торговлю в будущем.

Об этом заявил торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телемарафона. При этом ожидается, что рассмотрение обращений Украины скоро состоится в Женеве, пишет PAP.

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет... Только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что эта спор исчерпан", – отметил Качка.

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Он также подчеркнул, что вопрос таких гарантий, вероятно, "будет рассматриваться последним". А потому в скором времени рассчитывать на отзыв иска не следует.

По словам источников в ЕС, Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО будет представлять Еврокомиссия. Однако в состав делегации ЕК вошли представители именно этих стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Украина и Польша провели зерновые переговоры. Однако в правительстве Польши все равно намекают, что могут ввести эмбарго на другие продукты из Украины.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал спекуляциями заявления властей ряда стран, в частности Польши, о негативном влиянии украинского зерна на их рынки. Более того, подчеркнул он, украинские аграрии находятся в гораздо худшем положении.

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