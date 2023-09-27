Украина и Польша провели зерновые переговоры, но Моравецкий намекнул на новые эмбарго: что происходит

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства и развития села Польши Робертом Телусом, на которой обсудили план действий страны по экспорту агропродукции. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от правительства. При этом в правительстве Польши намекают, что могут ввести эмбарго на другие продукты из Украины.

Во время встречи польский министр отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий, пишет пресс-служба Минагрополитики.

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Переговоры между Украиной и Польшей

Телус также обратил внимание на то, что Польша хотела, чтобы Украина отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны. Сольский и Телус договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.

Кроме того, Сольский сообщил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта для улучшения транзита через Польшу.

Министр агрополитики Украины сообщил, что подобную процедуру необходимо согласовать для транзита польской территории агропродукции и в Германию. Он напомнил, что в августе такой механизм контроля был согласован Венгрией и Словакией.

Польша может ввести эмбарго на другие продукты из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что поставил ультиматум президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен о продлении ввоза украинского зерна после 15 сентября. И потому, что Брюссель этого не сделал, Варшава ввела запрет в одностороннем порядке.

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", – сказал он во время посещения города Тцянка Великопольского воеводства на западе Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал спекуляциями заявления властей ряда стран, в частности Польши, о негативном влиянии украинского зерна на их рынки. Более того, подчеркнул он, украинские аграрии находятся в гораздо худшем положении. Слова главы правительства подтверждают и расчеты экономистов, также констатирующих: реальной причиной снижения цен в той же Польше является глобальная ситуация.

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