Лидеры стран ЕС призвали к усилению санкций против России: что они предлагают

Лидеры стран ЕС призвали усилить санкции против России, чтобы ограничить ее способность к ведению войны. Они приветствовали принятие 17-го пакета ограничительных мер против страны-агрессора, однако не согласовали введение нового, 18-го пакета санкций.

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Это следует из текста резолюции саммита ЕС, обнародованного на сайте Европейского совета. Итоговый документ подписали 26 из 27 стран-членов ЕС.

"Европейский Союз, вместе с партнерами, решительно настроен ограничить способность России к продолжению ее агрессивной войны. Санкции являются важной частью политики ЕС по достижению этой общей цели. Европейский совет приветствует принятие 17-го пакета санкций, которая поражает российский энергетический и финансовый секторы, включая "теневой флот" нефтяных танкеров и их операторов", – говорится в резолюции.

Европейский совет призвал принять дополнительные меры против таких схем, ведь они представляют серьезную угрозу экологии и морской безопасности. В этом контексте лидеры призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить новый, 18-й пакет ограничений.

Также в документе отмечается необходимость усиления борьбы с обходом санкций со стороны третьих стран и компаний.

Кроме того, Европейский совет подтвердил свою позицию в отношении российских активов.

"В соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей убытки, причиненные этой войной", – говорится в резолюции.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России якобы из-за того, что усиление давления на РФ, по его мнению, может повредить дипломатическим усилиям США по завершению войны. В частности, Трамп считает, что после новых американских санкций Кремль откажется от переговоров о мире в Украине.

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