Украина потребует все $300 млрд активов России: Шмыгаль рассказал о первом шаге и назвал условия

В результате войны в госбюджете Украины на 2025 год образовалась "дыра" размером 15 млрд долларов. Ее хотят перекрыть на средства российских активов, замороженных в банках и депозитариях западных стран.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме с участием руководителей государственных институций. Он напомнил, что страны "Группы семи" уже согласовали выделение Украине 50 млрд долларов, изъятых из доходов России из замороженных активов.

"На следующий год (в госбюджете. - Ред.) есть незакрытая потребность в объеме 15 млрд долларов. Здесь у нас есть несколько сценариев, в частности, это касается замороженных активов России. Мы понимаем, как двигаться в этом направлении. Наша цель – получить все 300 млрд долларов, которые заморожены. Сейчас – первый шаг. Мы работаем, чтобы получить 50 млрд долларов от наших партнеров в качестве первого взноса, гранта с учетом будущей конфискации полной суммы и возмещения партнерам этих средств, которые мы получаем как первый шаг", – отметил премьер.

Но реализовать этот план не так просто. Он сталкивается с тремя главными вызовами:

финансирование – найти деньги для армии и выживания Украины;

энергетика – выстоять зимой, особенно на фоне уже 9-го террористического акта РФ против энергетической системы Украины;

реформы и развитие по пути к ЕС и НАТО.

Шмыгаль отметил, что 50 млрд долларов, которые Украина получит из доходов замороженных активов, можно будет использовать, в том числе, и на военные расходы. Это разительно отличает эти средства от грантов и макрофинансовой помощи, которую Украина получала раньше.

"50 млрд долларов, по которым лидеры стран G7 приняли важное решение – предоставить такой грант Украине уже до конца этого года. У нас есть политическая рамка. Это должно быть 50 млрд, Украина должна получить их не позже конца этого года, эти средства должны быть бесплатными для Украины, беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. Это условие, которое также стоит в программе с МВФ. потерь людей. Потому что это российские активы, а мы договаривались, что в первую очередь будем направлять эти средства, чтобы возмещать ущерб и потери, которые Россия нанесла нашим людям. использовать их для нужд безопасности и обороны... Это рамка, с которой мы работаем с нашими партнерами".

Денис Шмыгаль также напомнил, что военное финансирование обеспечивается путём внутренних заимствований и налогов. "За счет каждой копейки, которую мы собираем в Украине, которую платит украинский бизнес, украинцы, украинки", – отметил премьер.

Социальный и гуманитарный бюджет, восстановление фактически финансируется посредством международных партнеров. "За 2,5 года нам удалось... привлекли почти 100 млрд долл. Мы очень благодарны. И это то, что дало нам возможность вовремя платить и выполнять все социальные обязательства".

Есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на обороноспособность. "Это сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент поданы изменения фактически на 500 млрд грн уже в этом году, это то, что нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать оборонпром".

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