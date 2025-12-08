Кредит Украине под угрозой: еще одна страна ЕС отказалась отдать замороженные миллиарды Кремля

Франция отказалась предоставлять 18 млрд евро из замороженных российских активов для "репарационного" кредита Украине, хотя является второй страной Евросоюза по величине иммобилизованных средств Центробанка РФ. Это все сильнее раздражает ЕС.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что французские власти более трех лет скрывают названия банков, где хранятся российские активы.

Сколько российских денег хранится во Франции

Отмечается, что с начала полномасштабной российской агрессии в частных банках Франции было иммобилизовано более 18 млрд суверенных активов РФ. Подавляющая их часть, как считают аналитики, – в BNP Paribas.

Официально никакие детали ни об этих учреждениях, ни о том, как используются начисленные проценты, Париж не раскрывает – мол, из-за конфиденциальности клиентов. Это раздражает некоторые европейские столицы.

Но эти активы снова попали под пристальное внимание – в контексте плана предоставления Украине "репарационного" кредита, против которого уже выступили власти Бельгии. Именно в центральном депозитарии этой страны Euroclear заморожено 185 млрд евро российских активов.

Бельгийские власти готовы предоставить их для помощи Украине при определенных условиях. Одним из них является использование замороженных активов не только в Бельгии, но и в других странах Евросоюза.

Французские власти имеют противоречивую позицию. Чиновники поддерживают концепцию репарационного займа, но в то же время выступили против привлечения активов, хранящихся в коммерческих банках – якобы из-за того, что кредиторы имеют другие договорные обязательства, чем Euroclear.

Следует отметить, что в бельгийских банках было иммобилизовано около 7 млрд евро российских активов. Причем Еврокомиссии также высказывались против раскрытия данных из частных финучреждений.

"Эта информация влияет на рынок – это то же самое, что если бы врачи публично обсуждали медицинские карты", – представитель комиссии Олоф Гилл.

Сколько активов РФ заморожено в странах ЕС

Бельгия – 192 млрд евро.

– 192 млрд евро. Франция – 18 млрд евро.

– 18 млрд евро. Германия – 200 млн евро.

– 200 млн евро. Кипр – менее 100 млн евро.

– менее 100 млн евро. Швеция – 10 тысяч евро.

– 10 тысяч евро. Люксембург – 10 тысяч евро.

ЕС призывают выделить "репарационный" кредит

Как сообщает Reuters, 8 декабря лидеры семи стран-членов ЕС призвали ЕС как можно быстрее рассмотреть план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Соответствующее письмо президенту Совета ЕС Антонио Косте и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен направили лидеры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

"Поддержка Украины в ее борьбе за свободу и независимость — это не только моральный долг, это также в наших собственных интересах. Поэтому мы должны быстро продвигать предложение Еврокомиссии по использованию остатков иммобилизованных активов России для предоставления Украине репарационного кредита", – говорится в сообщении.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Германия согласна принять условия бельгийского правительства по использованию замороженных государственных активов России с целью предоставления Украине "репарационного кредита". В частности, в Берлине соглашаются, что финансовые риски такого решения должны разделить все страны ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!