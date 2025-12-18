Удар по российским нефтяным "гигантам": Великобритания ввела новые санкции против РФ

Правительство Великобритании 18 декабря расширило санкционный список против России – в него были добавлены 24 физических и юридических лица. Под ограничения попали крупные российские нефтяные компании и бизнесмены, помогающие энергетическому сектору РФ.

Об этом сообщили в самом британском правительстве. Там отметили, что ограничения введены, в частности, против нефтяных гигантов:

"Татнефть";

"Русснефть";

NNK-Oil;

"Руснефтегаз".

Также Лондон ввел санкции против пакистанского нефтяного магната Муртазы Лахани и его компании. Как объяснили в британском правительстве, с 2022 года они стали одними из крупнейших трейдеров российской нефти.

США планируют ввести новые санкции против российской нефти

Тем временем, посол Украины в США Ольга Стефанишина ранее сообщила о подготовке США новых санкций против теневого флота танкеров и трейдеров, обеспечивающих экспорт российской нефти. По ее словам, целью этого являются:

сокращение нефтяных доходов РФ ;

усиления давления из-за войны против Украины.

При этом она подчеркнула: соответствующий законопроект создает четкую правовую основу для дальнейшего усиления экономического давления на Россию. Более того, он уже получил двухпартийную поддержку и был внесен в Сенат.

Согласно документу, перечень субъектов, в отношении которых будут применяться ограничения, будет формировать министр финансов США. Однако только после консультаций с государственным секретарем.

Сами же санкции смогут включать ограничение доступа к финансовой системе США. А также другие экономические меры воздействия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против 656 морских судов из теневого флота. Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, государств G7 и других.

