Убытки Украины от войны превысили $1 триллион: кто и как за это будет платить

Общие убытки Украины от войны вместе с потерями бизнеса и граждан могут превысить 1 триллион долларов, и Россия должна компенсировать эти средства. Основными источниками выплат рассматривают замороженные активы РФ на около 300 млрд долларов и международный компенсационный механизм, который может заработать уже с 2027 года.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью медиа. Речь идет не только о разрушенной инфраструктуре, но и о потерянном бизнесе, жилье, доходах и человеческом потенциале.

По оценкам Всемирного банка, по состоянию на 2024 год только прямые убытки Украины превышали 650 млрд долларов. Однако, речь идет о потерях государства – дороги, энергетика, жилой фонд, предприятия. Отдельные катастрофы имеют собственные оценки.

Например, подрыв Каховской гидроэлектростанции нанес ущерб примерно на 14 млрд долларов, и это лишь один эпизод среди тысяч разрушенных объектов. Когда же к этим цифрам добавляются потери частного бизнеса и граждан, общая сумма превышает отметку в триллион долларов.

Позиция Украины остается неизменной – Россия должна заплатить за нанесенный ущерб. Для этого на международном уровне уже создается система компенсаций. Речь идет о специальной компенсационной комиссии, к которой присоединяются десятки государств.

Ожидается, что она начнет принимать решение о выплатах уже в 2027 году. В то же время уже сейчас работает международный реестр убытков, куда граждане, бизнес и государство могут подавать свои заявки. По состоянию на сегодня:

подано сотни тысяч заявлений от граждан;

бизнес начал массово регистрировать свои потери;

государство формирует отдельные крупные иски по инфраструктуре.

Одним из главных источников будущих выплат могут стать около 300 млрд долларов замороженных российских активов. Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы эти средства были переданы в специальный компенсационный фонд.

Если это удастся реализовать, это станет самым быстрым и наиболее реалистичным механизмом получения средств для пострадавших. Кроме этого, рассматриваются и другие варианты, например, использование доходов от российских энергоресурсов или международное давление на РФ для выполнения решений судов.

Параллельно с компенсационным механизмом продолжается работа над созданием специального международного трибунала за преступление агрессии. По словам Мудрой, его часто называют "трибуналом для Путина", ведь он должен привлечь к ответственности высшее руководство России.

Ожидается, что юридическое оформление трибунала завершится в ближайшее время, а полноценная работа начнется в несколько этапов. Первые приговоры могут появиться не раньше 2028 года. Компенсации имеют значение не только для восстановления разрушенного. Речь идет также о справедливости и ответственности.

Каждое заявление в реестр – это юридическое подтверждение потерь. Даже если выплаты не состоятся немедленно, эти требования формируют основу для будущего взыскания средств с России.

Украине на восстановление после полномасштабной войны, по состоянию на 31 декабря 2025 года, нужно было 588 миллиардов долларов США. Эта сумма не учитывает разрушений, которые оккупационная армия нанесла нам в январе-феврале 2026-го.

