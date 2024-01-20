У украинцев начнут забирать землю, если они не пройдут оформление: что должен сделать каждый владелец

В Украине с января 2025 начнут отдавать землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), местным общинам. Так что если владелец не оформил все документы или не получил наследство, он потеряет возможность получить землю.

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Такие земли в виде части признают бесхозными и отдадут в собственность общине, на территории которой они расположены. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

"В соответствии с частью четвертой и пятой статьи 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)", в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", – пояснил Денис Башлык.

После 1 января 2025 года невостребованные участки будут признаны бесхозными. Их передадут в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены. Тем, у кого имеются сертификаты на земельную долю (пай), которые не заменены на выписку из Реестра прав на право собственности на земельный участок, нужно срочно оформить право собственности.

В то же время напомним: рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине заработал с 1 июля 2021 года. По данным Минагрополитики, в первый год проведено примерно 66 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, ранее находившихся под мораторием. Их общая площадь – 153 тыс. га.

Во время 2022 количество сделок составляло 53 тысячи. При этом следует учитывать, что в большинстве регионов почти полгода не работали реестры, то есть рынок был заморожен.

Как сообщал OBOZ.UA, со своей стороны, мелкие фермеры недовольны запуском с 1 января 2024 года второго этапа земельной реформы, согласно которому право покупать землю предоставляется юридическим лицам, а частным – приобретать в собственность до 10 тыс. гектаров. По их словам, проблема в том, что они не смогут стать равноправными участниками рынка наравне с крупными холдингами.

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