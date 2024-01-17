Украину ждет ЕС, РФ – распад, а ООН будет заменена: Мережко о ближайшем будущем мирового порядка

Американский центр стратегии и безопасности Atlantic Council исследовал будущее, попросив ведущих глобальных экспертов по всему миру ответить на острейшие вопросы о самых больших изменениях в течение следующих десяти лет, ожидающих планету.

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Судьба Украины, США, России и Китая – в новом прогнозе развития мировой политики к 2034 году от 300 международных экспертов, опрошенных Atlantic Council в 48 странах.

Что ждет Украину и мир в следующие 10 лет - своими мыслями по этому поводу поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Украина выстоит и полноценно присоединится к Западу

Что касается попыток Путина завоевать Украину, то долгосрочная перспектива для Москвы выглядит нелестной: лишь незначительная часть экспертов опрошенных Atlantic Council считают, что Украина в конечном счете проиграет. Хотя, по их мнению, отвоевать оккупированные территории будет очень сложно.

В то же время опрошенные респонденты ожидают увидеть Украину в Европейском Союзе в ближайшие десять лет — процесс, по сути, Киев и Брюссель уже запустили (хотя много препятствий остаются). Около половины экспертов также ожидают, что Украина присоединится к НАТО в течение этого периода, и эта перспектива, вероятно, будет обсуждаться на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне этим летом.

"Украина выстояла перед нашествием со стороны России и показала всему миру свою состоятельность как независимое государство, – говорит Александр Мережко. – Да, мы временно потеряли определенную часть территорий, но они рано или поздно снова вернутся. Этому будет способствовать и то, что, на мой взгляд, через некоторое время в России начнутся негативные процессы, которые ослабят агрессора.

Что касается ЕС и НАТО, то это лишь вопрос времени, когда мы присоединимся к этим организациям. Наши перспективы более хорошие, особенно что касается членства в Евросоюзе. С НАТО пока несколько сложнее, ведь некоторые члены Альянса опасаются нашего вступления в войну и возможности для них полноценного военного конфликта с Россией. В ЕС можно вступать даже имея оккупированные территории, например тот же Кипр.

Вступление в Евросоюз даст еще больший толчок для помощи со стороны наших партнеров. Так, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина при вступлении в ЕС станет "бастионом против России". Это даст новый уровень безопасности благодаря статье 42 договора о ЕС, которая предусматривает, что в случае агрессии против страны-члена – другие государства сообщества должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами".

Россию ждет распад

Почти половина опрошенных экспертов Atlantic Council считают, что в ближайшие 10 лет Россия распадется из-за революции или гражданской войны, как и то, что Россия и НАТО будут вести войну в этот период. Особо обострение этих процессов ожидается после ухода от власти Путина.

"Все, что сегодня происходит с Российской Федерацией – окончательное завершение распада империи, – продолжает Александр Мережко. – Раньше произошло несколько волн этого процесса и сейчас продолжается очередная. Система управления этой территорией не является жизнеспособной в течение длительного времени. Это неустанный процесс, при котором стареющий президент будет терять силу, а местные национальные элиты будут стремиться больше власти, денег и самоопределения. Это неизбежно приведет к коллапсу и распаду РФ.

Сегодня мы наблюдаем агонию этого государства, который потенциально будет опасен ввиду фактора ядерного оружия. Мировое сообщество должно будет приложить максимум усилий, чтобы все те проблемы, которые будут в России, произошли относительно мирно.

Что касается войны против НАТО, то, по словам Путина, он ее уже ведет в Украине. Полноценное военное столкновение также может произойти. Например, Россия может стремиться захватить Молдову, а Румыния, конечно, на такое не закроет глаза. Вот и война. Главное в этом направлении то, что в мире должны наконец-то четко понять главное – если Россию не остановить сейчас, то она продолжит свою агрессию против других стран".

США все еще будут ведущей силой

К 2034 году, по мнению подавляющего большинства (73 процента) респондентов, мир будет многополярным с несколькими центрами силы, в отличие от однополярного, произошедшего после распада Советского Союза, оставив Соединенные Штаты последней сверхдержавой. Но в то же время большинство ожидает, что Штаты сохранят преимущество в нескольких ключевых компонентах и будут доминировать в военном, технологически инновационном и экономическом направлениях.

"По результатам каждой великой войны происходило изменение мирового гегемона, и этому сегодня есть определенная опасность, – считает Александр Мережко. – Да, за последние годы экономический и политический вес США несколько уменьшился, но не критично. На мой взгляд, эта страна все же останется в ближайшие годы мировым гегемоном, на которого все будут равняться. В чем Америка всегда будет выигрывать у Китая, так это в привлекательной системе ценностей – демократия, права человека, возможность личного развития. Чего тоталитарный режим не может дать, а потому будет проигрывать. Именно поэтому сегодня США технологически развитая страна в мире и будет ею оставаться. Мне кажется, они смогут решить все противоречия".

Китай пока успокоился, но все может измениться в 2027 году

Хотя доля опрошенных экспертов, считающих неизбежным вторжение Китая на Тайвань снизилась, вероятность такого развития событий остается достаточно высокой.

"Си Цзиньпин хочет во что бы то ни стало присоединения Тайваня к Китаю и это огромная опасность для всего мира, – уверен Александр Мережко. – Нынешний руководитель Китая стремится войти в историю и стать на уровне Мао. Для этого нужно сделать что-то удивительное – захват Тайваня как раз из этого ряда.

Сегодня напряжение несколько спало, но в 2027 году заканчивается очередная, уже третья каденция Си в должности руководителя Компартии КНР. Он обычно стремится переизбраться на четвертый срок, что больше всего сможет сделать. Вот именно в это время и возможно реальное обострение вплоть до начала войны.

Хочу отметить, что события в Украине и история с Тайванем взаимосвязаны, ведь потенциальный агрессор просчитывает свои действия и, конечно, боится неудачи. Если Китай на примере Украины увидит, что демократический мир консолидирован и не даст России захватить нашу страну и поможет украинцам победить любой ценой, то Си не решится напасть. То есть решительность Запада сегодня и дальше выделять необходимую помощь Украине – сдержит Китай в будущем".

ООН заменит другая структура

Большинство экспертов предусматривают проблемы с международными организациями, которые могли быть посредниками между конкурирующими центрами силы. Наиболее впечатляющая нехватка доверия – к Организации Объединенных Наций.

"Проблема в том, что ООН уже давно отжила свое, – считает Александр Мережко. – Ведь она создавалась для поддержки международной безопасности и борьбы с актами агрессии. И что мы видим сегодня? ООН не справилась со своими функциями в отношении РФ и не удосужилась даже исключить агрессора из своих рядов, хотя даже Лига Наций в свое время сделала это с тогдашними агрессорами – Германией и Японией.

Пришло время, когда нужно искать и создавать другие механизмы мировой безопасности с новым кругом участников. При этом реформировать ООН вряд ли возможно, ведь агрессор все еще не только полноправный ее член, но и заседает в Совете Безопасности и может налагать вето на любой вопрос. Поэтому проще создать новую организацию, например, на базе G20, конечно, без России", – констатировал Александр Мережко.