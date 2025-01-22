Трамп решил "обвалить" экономику России? Time объяснил, что может сделать президент США

Президент США Дональд Трамп может поспособствовать быстрому завершению войны в Украине, обвалив экономику России – ударив по ее нефтяному сектору. Дело в том, что та уже рушится и Трампу следует лишь "подтолкнуть ее к обрыву".

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Об этом говорится в материале Time. Его авторы считают, что такая же возможность была у предшественника Трампа – Джозефа Байдена, однако, утверждается, тот действовал "вяло" и "непоследовательно".

"У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Владимира Путина быстро прекратить российско-украинскую войну – если президент США откажется от вялого, непоследовательного экономического давления администрации Байдена. ... Россия находится в реальной беде, поскольку ее экономика рушится, а Путин разрушает Россию", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: при грамотном применении санкций российская экономика будет висеть на волоске уже к Пасхе. Что может поставить под вопрос даже удержание Путиным власти.

"Возвращение Трампа может сбросить экономику России с обрыва. И нанести смертельный удар по шатающемуся режиму Путина", – отметили авторы материала.

Что может сделать Трамп

По мнению аналитиков, прежде всего, США должны ударить по энергетическому сектору России – в частности, нефти. Это станет большим ударом по России, поскольку, отмечается, кроме экспорта энергоносителей "страна дает очень мало мировой экономике".

Они объясняют: если Россия останется без доходов от нефти, "которые поддерживали его последние три года", то режим "Путина почти наверняка рухнет". Ведь, подчеркивается:

Путин уже исчерпал некогда внушительные валютные резервы РФ;

никто не хочет финансировать дефицит российского правительства, покупая нежелательные российские облигации.

"Рубль рушится – его даже даже Китай не принимает во внимание. Российский центральный банк исчерпал свою мощь. Путин не может сократить расходы. Россия не может компенсировать потерю экспорта нефти, поскольку она уже потеряла 90% своего прежнего экспорта природного газа благодаря тому, что Европа наконец-то отказалась от зависимости от российского трубопроводного газа", – констатируют аналитики.

При этом, напомнили они, в истории уже был пример успешного экономического давления на Россию. "Холодная война закончилась в основном из-за неожиданного краха российской экономики", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что Россия может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Что может привести ее к финансовому кризису.

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