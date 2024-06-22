У россиян забирают доллары и евро: валюту принудительно конвертируют из-за санкций

Московская биржа, против которые ввела санкции США, не сможет вернуть россиянам валюту. Евро и доллары на счетах в Национальном клиринговом центре принудительно конвертируют в российские рубли.

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Об этом сообщает издание The Moscow Times. Речь идет о валютном обеспечении, которое брокеры хранили на счетах в клиринговом центре, следует из сообщения биржи. Его вернут рублями до 28 июня по так называемому "центральному курсу" НКЦ на 13 июня.

Валюта, которую российские граждане и компании держали на брокерских счетах, может и не попасть под блокировку и, как следствие, принудительную конвертацию, объясняла биржа ранее.

Спустя неделю на бирже возникли проблемы с выводом китайских юаней, сообщила в пятницу брокерская компания "Синара". Их причина – в санкциях против биржи и НКЦ, объяснили в "Синаре", добавив, что вводят временные ограничения на юаневые операции для своих клиентов.

Московская биржа 12 июня была внесена в "черные списки" американского Минфина со своими ключевыми расчетными структурами – НКЦ и Национальным расчетным депозитарием (НРД). На следующий день на бирже остановились торги долларом США, евро и гонгонгским долларом, а ЦБ начал устанавливать официальные курсы по сделкам внебиржевого рынка.

"Де-факто единственной иностранной валютой, доступной для торгов, остался китайский юань", – говорится в публикации. Но юаневые торги вскоре могут быть остановлены, сообщал Bloomberg источник, близкий к ЦБ РФ. По его словам, китайские банки, обеспечивающие такие сделки, вероятнее всего, будут постепенно сворачивать операции с биржей из-за угрозы вторичных санкций США.

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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