У польского посольства в Вильнюсе протестовали против блокады границы с Украиной. Фото

Жители Литвы в понедельник, 26 февраля, вышли на протест против блокирования польскими фермерами границы с Украиной. Акцию провели в Вильнюсе возле польского посольства, в ней приняли участие более десяти человек.

Об этом сообщило издание Delfi. Литовцы принесли на протест плакаты, где призвали поляков прекратить блокаду границ и напомнили, что Украина более двух лет борется с российским полномасштабным вторжением.

На плакатах были такие надписи: "Брат поляк, с каких пор твое имя стало цена?", "Польский фермер, неужели твое зерно важнее жизни украинского ребенка".

По данным журналистов, акцию протеста организовал литовский общественный деятель Мартинас Киселяускас. В ней также принимали участие публичное учреждение "Украинский дом" и другие неправительственные организации.

Участники мероприятия призывали решать проблемы экономического сектора другими способами.

Напомним, что литовские фермеры отказались присоединяться к польскому протесту на границе страны. Аграрии из Литвы не намерены препятствовать поставке зерна из Украины, а куда большую проблему для них составляет продовольствие из России, заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас.

Ранее сообщалось, что к акции присоединятся и литовские фермеры со своей стороны границы. Однако, по словам Мацияускаса, этого не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, Латвия перед началом "аграрных" переговоров в Европейском Союзе требует запретить импорт зерна из России в ЕС. Обеспечить продовольственную безопасность региона предлагается за счет агропродукции из Украины.

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