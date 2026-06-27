В Украине из-за новых правил массово повышают тарифы на воду: в некоторых городах цена взлетит в разы уже с июля

Стоимость воды вскоре подорожает в большинстве городов Украины. Некоторые водоканалы уже пересмотрели свои тарифы, другие – планируют сделать это с июля. Расчеты утверждают местные власти.

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Причина волны подорожаний – изменение методики. Если ранее решения принимала Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), то с мая это право передали местным властям. НКРЭКП фактически боялась принимать непопулярные решения и годами не повышала тарифы. В результате, часть предприятий оказалась на грани банкротства, у водоканалов накопились огромные долги за электроэнергию.

Местные же власти вынуждены повышать тарифы. В противном случае, придется либо искать, чем закрыть "дыру" в бюджете водоканала, либо объяснять горожанам, почему нет воды.

О том, как и почему пересчитают тарифы на воду в Украине – читайте в материале OBOZ.UA.

Как и когда подорожает вода

Согласно со старыми правилами, НКРЭКП принимала решения о повышении тарифов на воду в больших городах, тогда как в относительно небольших населенных пунктах (до 100 тыс. населения) цены пересматривали местные власти. По новым нормам, полномочия по повышению тарифов передали местным властям во всех населенных пунктах.

С 1 июня цены уже повысили в Черновцах, Запорожье, Кривом Роге, Дрогобыче, сообщает Ассоциация водоканалов. Например, в Черновцах кубометр подорожал с 27,9 до 63,2 грн ("Черновцыводоканал").

"Эти решения даются нелегко. Но еще тяжелее будут последствия бездействия: ограничение подачи воды, ухудшение качества услуг, невозможность оперативно ликвидировать аварии и дальнейшее разрушение систем, которые и так работают под чрезвычайной нагрузкой", – говорится в сообщении Ассоциации водоканалов.

Но большинство предприятий планирует повысить тарифы с 1 июля. Об этих планах уже официально сообщили, а расчеты обнародовали. В соответствии с процедурой, проводятся общественные слушания, поэтому активные потребители могут высказать свои предложения и возражения.

Водоканал Было Будет Разница Чергиговводоканал 70,7 77,7 7 грн (9,9%) Черкассыводоканал 27,6 56,7 29,1 грн (105,4%) Тернопольводоканал 36,7 87,3 50,6 грн (137,87%) Ровнооблводоканал 32,6 68,4 35,8 грн (109,82%) Полтававодоканал 33,7 84,9 51,2 грн (151,93%) Кременчугводоканал 31,8 67,4 35,6 (112,1 %) Винницаоблводоканал 25,57 81,07 55,5 (217 %) Луцкводоканал 28,4 73,2 44,83 (157,74%)

Здесь следует отметить, что в части водоканалов тарифы пока не повысили. Речь идет лишь о той цене, которую объявляют на этапе публичных слушаний. В некоторых городах эта цифра еще может измениться.

Почему подорожает вода

В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на ее передачу и распределение выросли втрое.

Вместе с тем, из-за кардинального изменения логистических маршрутов и колебаний валютных курсов расходы на химикаты увеличились до 200%. Цены на трубы, запорную арматуру, а также горюче-смазочные материалы для аварийных бригад выросли в 2-4 раза.

Искусственное сдерживание тарифа привело ко значительному росту задолженности за электроэнергию. Например, "Харьковводоканал", где тариф менять не планируют, является одним из крупнейших должников за электроэнергию.

По состоянию на прошлый год, долги водоканалов за электроэнергию превысили 10 млрд грн. При этом, 85% всей задолженности пришлось всего на два предприятия – КП "Харьковводоканал" и КП "Компания "Вода Донбасса".

Что грозит тем, кто не будет платить

Тем, кто не сможет платить по новым тарифам, предлагают оформить субсидию. Ее размер полностью покроет подорожание. В то же время, накапливать долги – опасно.

В настоящее время, за каждый день просрочки платежа начисляется пеня в размере 0,01% (однако, ее общая сумма не может превышать 100% от задолженности). Кроме того, возобновили практику взыскания неустоек (штрафов, пени), инфляционных начислений и годовых процентов, если потребитель рассчитывается несвоевременно или не в полном объеме.

Среди других жестких рычагов воздействия на должников:

Прекращение предоставления услуг: при наличии технической возможности коммунальные службы имеют право в любой момент отключить должника от сетей.

при наличии технической возможности коммунальные службы имеют право в любой момент отключить должника от сетей. Судебные иски и арест имущества: поставщики услуг, как и ранее, могут без промедления обращаться в суд. После этого исполнительная служба получает право арестовать имущество должника, а также изъять личные вещи или технику в счет погашения долга.

поставщики услуг, как и ранее, могут без промедления обращаться в суд. После этого исполнительная служба получает право арестовать имущество должника, а также изъять личные вещи или технику в счет погашения долга. Блокировка карт: по закону, после обращения судебного исполнителя банки обязаны немедленно заблокировать счета граждан.

Кроме того, суд может обязать потребителя выплатить сумму, значительно превышающую сам долг. Недавно OBOZ.UA подробно писал о случае, когда из-за долга за воду у пенсионера отобрали единственную квартиру.

Речь идет о 76-летнем Иване Берестецком, который страдает деменцией. У мужчины отобрали квартиру площадью около 41 кв. м на Троещине в Киеве. По крайней мере, в последнее время он не имел возможности защищать себя в судах или вести свои финансовые счета. После того, как пенсионера выселили из квартиры, его просто с улицы забрала скорая помощь.

У Ивана Леонидовича не было счетчика на воду, а из крана непрерывно текла вода. В результате, ему начислили долг в размере 875 тыс. грн. Была возбуждена серия исполнительных производств.

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