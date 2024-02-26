Литовские фермеры отказались выходить на антиукраинскую блокаду вместе с поляками: вместо этого хотят бороться против зерна из РФ

Литовские фермеры уже не планируют с 1 марта присоединяться к польскому протесту на границе страны. Аграрии из Литвы не намерены препятствовать поставкам зерна из Украины, а куда большую проблему для них представляет продовольствие из России.

Об этом заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас, передает LRT. Он напомнил, что польские фермеры протестуют против "дешевого зерна из Украины" и намерены в течение недели блокировать дорогу на литовской границе.

Ранее сообщалось, что к акции присоединятся и литовские фермеры – со своей стороны границы. Однако, по словам Мацияускаса, этого не будет.

"Литовские фермеры не блокировали, не блокируют и не собираются блокировать украинское зерно… Мы видим проблему, но понимаем ситуацию – лидеры украинских фермеров приезжали прошлой осенью, мы имели с ними круглый стол, мы обсуждали, как это сделать (решить проблему. – Ред.). Конечно, нужно контролировать, нужно производить учет... Нужно делать все это, чего тоже не делает литовское правительство, но мы не собираемся блокировать, как это делают поляки", – отметил представитель литовских аграриев.

По словам Мацияускаса, на ситуацию с ценами на агропродукцию в Литве сильнее влияют поставки зерна из России. Они до сих порт не запрещены санкциями Европейского Союза (ЕС).

При этом соседняя с Литвой Латвия уже запретила импорт российского зерна на уровне национального законодательства. Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе потребовал в Брюсселе введения общеевропейских санкций в отношении агропродукции из РФ.

Более того, Краузе предложил заменить российское зерно украинским. "Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны", – отметил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее поляки вышли на блокаду границы с Германией. Они выступают против поставок зерна из Украины в Германию, из-за того, что украинская продукция вытесняет польскую.

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