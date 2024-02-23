Поляки объявили о блокаде границы с Литвой: главной проблемой называют украинское зерно

Польские фермеры с 1 марта частично перекроют границу с Литвой. При этом литовские фермеры могут присоединиться к протесту и устроить блокаду со своей стороны границы. Организаторы акций заявляют, что таким образом хотят перекрыть "зерновую карусель", в ходе которой украинское зерно из Литвы якобы возвращается в Польшу.

Речь идет о блокаде погранперехода в Будзиско. Об этом заявил координатор протеста польских фермеров на границе с Литвой Кароль Печинский, пишет InPoland.

Ожидается, что блокада в Будзиско начнется в пятницу, 1 марта, в 10:00 и продлится неделю. В акции примут участие фермеры из Варминско-Мазурского и Подлясского воеводств.

К протесту в Будзиско должны присоединиться литовские фермеры. Они утверждают, что часть украинского зерна оседает и на их рынке, что приводит к падению цен на агропродукцию и, соответственно, уменьшению доходов аграриев.

Блокада границы Польши и Литвы: чего хотят забастовщики

Главным требованием протестующих будет присоединение Литвы к транзитной программе ЕС. По словам Печинского, сейчас после пересечения польско-литовской границы транспорт не отслеживается польскими службами.

Это, как утверждает аграрий, позволяет обходить эмбарго, которое Польша ввела 15 сентября на импорт зерна из Украины. Так, по словам Печинского, украинское зерно попадает в Польшу через Люблинское или Подкарпатское воеводство, груз идет транзитом в Литву.

На территории Литвы после прекращения отслеживания документы на зерно меняют и груз якобы возвращается в Польшу, считает Печинский. Груз становится товаром евросообщества, а значит, может свободно ввозиться в страну.

Как писал OBOZ.UA, ранее замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак заявил: сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились. Он добавил, что на месте фермеров блокировал бы границу с Германией, чтобы украинское зерно не попадало в эту страну и не составляло конкуренцию польскому урожаю.

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