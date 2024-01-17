Турецкие банки отказываются работать с российскими – не хотят злить США

Турецкие банки отказываются работать с российскими. В частности, они разрывают корреспондентские отношения почти со всеми тамошними кредитными организациями. Вероятная причина – подписанный 22 декабря 2023 года указ президента США о вторичных санкциях.

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Кроме разрыва корротношений, турецкие банки также приостанавливают обработку платежей без формального закрытия договоров, сообщают росСМИ. Впрочем, признается, отказ от сотрудничества пока не повальный – исключения делаются "например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

"Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь санкций. Ситуация начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря указа президента США о вторичных санкциях. Версию об отказе от сотрудничества с Россией под давлением США подтвердил и председатель Ассамблеи экспортеров Турции Мустафа Гюльтепе", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Турция стала одной из первых стран, банки которых стали закрывать корреспондентские отношения с Россией. "Отключения от долларовых платежей не хочет ни один банк", – признал один из тамошних банкиров.

Китайские госбанки против России

После подписания президентом США указа о вторичных санкциях ужесточать направленные против России ограничения начали и госбанки Китая. В частности, по крайней мере, 2 учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Также они намерены:

разорвать связи с клиентами из санкционного списка;

прекратить предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору – при чем, независимо от валюты и места проведения транзакций.

Сама же проверка китайскими банками своего российского бизнеса, объясняют аналитики Bloomberg, будет распространена на нероссийских клиентов. Которые:

ведут бизнес в России;

перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны.

"Это подчеркивает, что Китай соблюдает санкции США. Несмотря на его принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с Россией", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время западные аналитики отмечают, что экономика России может не выдержать растущих расходов на фоне ограниченного предложения и растущей инфляции. Причина – пребывание в состоянии опасного перегрева.

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