Трамп задумался о конфискации замороженных российских миллиардов: СМИ назвали сумму

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность конфискации 5 млрд долл. российских активов. Средства могут быть направлены на новое финансирование для Украины – о нем Трамп задумался впервые с января-2025.

Видео дня

Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах и среди экс-сотрудников Белого дома. Они, впрочем, отмечают, что решения ни о конфискации, ни о предоставлении помощи Украины пока что далеки от утверждения.

Поиск источников финансирования для Украины: что известно

Хотя источник возможного нового финансирования для Украины пока не определен, официальные лица США говорят, что Трампу остались 3,85 млрд долл., еще с "эры Байдена". Эти средства, в частности, могут быть использованы для отправки военной техники в Украину, отмечает издание.

Кроме того, бывшие чиновники отмечают, что у Трамп есть полномочия конфисковать замороженные российские активы на сумму около 5 млрд долл. и направить эти средства в Украину. Однако ни Трамп, ни бывший президент США Джо Байден пока не использовали это право.

Источник средств для предоставления помощи Украине – важный вопрос для нынешнего президента США. Дело в том, что Трамп:

критиковал расходы США на поддержку Украины;

активно призывает европейские страны взять на себя большую долю финансового бремени по такой помощи.

Российские активы: как используются сейчас

Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долл. активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долл. (ERA). Но "базовые" активы остаются неприкосновенными.

В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечивают США и Европейский Союз в равных долях.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что всего в 2025 году Украине передали более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных активов. Последний на момент написания материала транш по ERA поступил от ЕС 10 июля – в сумме 1 млрд евро.

Как сообщал OBOZ.UA, на международной конференции по восстановлению Украины Ukraine recovery Conference 2025 в Риме 10 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все российские активы, замороженные странами Запада, а не только полученные от них проценты, должны быть направлены на восстановление Украины. Кроме того, использование этого ресурса нужно значительно активизировать.

В мае Зеленский также поднимал тему финансирования ВСУ за замороженные средства РФ. "Надо быть уверенными в финансировании нашей армии и устойчивости Украины. Именно для этого надо использовать российские замороженные активы", – сказал тогда украинский президент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!