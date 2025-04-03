Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в экономике США: что это значит

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную обстановку в экономике страны. Целью такого решения декларируется повышение конкурентоспособности, защита суверенитета и укрепление национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. В знак этого Трамп ввел таможенные пошлины на все иностранные товары и оставил за собой право свободно пересматривать торговую политику страны.

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 2 апреля. Трамп объяснил свое решение постоянным торговым дефицитом, который вызвал в США:

распад производственной базы;

взорвание критических цепочек поставок;

сдерживание способности масштабировать передовые производственные мощности;

зависимость оборонно-промышленной базы от интернациональных конкурентов страны.

"Об этой ситуации свидетельствуют различные таможенные ставки и нетаможенные барьеры, из-за которых американским производителям труднее продавать свою продукцию на внешних рынках. Об этом также свидетельствует экономическая политика ключевых торговых партнеров США, поскольку они угнетают внутреннюю заработную плату и потребление, а значит, спрос на экспорт США, что чрезвычайное положение в экономике должно смягчить последствия предыдущей торговой политики.

Трамп утверждает, что, несмотря на приверженность принципу взаимности, торговые отношения между Штатами и их торговыми партнерами стали очень несбалансированными, особенно в последние годы. Характерной чертой такой торговой системы он называет ежегодный крупный торговый дефицит в США.

Чтобы выровнять ситуацию в торговле, Дональд Трамп ввел пошлины на импорт практически всех товаров в США. Для большинства стран (в том числе и Украины) они составят 10%, но в Белом доме разработали и исключения, например:

Евросоюз – 20%;

– 20%; Китай – 34%;

– 34%; Лесото, а также Сен-Пьер и Микелон (заморская территория Франции) – 50%.

В то же время против стран-изгнанников России, Белоруссии, Кубы и Северной Кореи пошлины не вводились. В Белом доме это объяснили тем, что предпринятые ранее экономические меры фактически делают невозможным значительную торговлю с ними, поэтому вводить дополнительные таможенные барьеры необходимости нет.

Как пояснили в Bloomberg, введение чрезвычайного положения позволяет администрации Дональда Трампа использовать особые полномочия для введения пошлин. То есть, он может в любой момент их увеличить.

Торговый представитель США Джеймисон Грир одобрительно отозвался о решении президента. Он уверен, что это укрепит экономику и усилит национальную безопасность Соединенных Штатов.

"Президент Трамп отдал приоритет быстрым действиям, чтобы обеспечить взаимность в наших торговых отношениях и уменьшить торговый дефицит путем выравнивания условий игры для американских рабочих и производителей, восстановления рабочих мест в США, расширение нашей внутренней производственной базы и обеспечение того, чтобы наша оборонно-промышленная база не зависела от иностранных противников – все это ведет к укреплению экономической и национальной безопасности", – говорится в заявлении Грира.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз и Китай заявили, что готовят ответ США на введенные пошлины. В частности, Китай призвал отменить решение, а также пригрозил принять контрмеры для защиты собственных интересов.

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