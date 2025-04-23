Трамп готов прекратить торговую войну: ситуация во взаимоотношениях с Китаем может резко измениться

США могут радикально изменить свою политику в отношении Китая и прекратить торговую войну. В частности, американская администрация готова существенно, но не полностью, снизить пошлины на импорт из КНР.

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Об этом, как сообщает CNN, на пресс-конференции в Белом доме 22 апреля заявил президент США Дональд Трамп. "145% (тамож. – Ред.) – это очень много, но они не будут такими высокими. Они существенно снизятся. Но не будет нулевыми", – заявил глава Белого дома.

Ранее на частной инвестиционной конференции министр финансов Скотт Бессент признал нежизнеспособность торговой войны с Китаем – две крупнейшие экономики имеют слишком тесные торговые отношения. Поэтому в ближайшем будущем он ожидает деэскалации, но с последующей перебалансировкой двусторонней торговли.

На это в МИД Китая призвали США прекратить свои угрозы и принуждение и сотрудничать с Китаем на основе равенства, взаимного уважения и взаимности, если Белый дом действительно хочет заключить соглашение.

"Утверждать, что он хочет достичь соглашения с Китаем, постоянно применяя максимальное давление, не правильный способ взаимодействия с Китаем – и это просто не сработает. Позиция Китая по поводу тарифной войны, начатой Соединенными Штатами, очень четкая: мы не хотим воевать, но мы не боимся воевать. Если это борьба, мы будем сражаться до конца. Если это разговор, наша дверь широко открыта", – заявил представитель министерства Го Цзякунь.

Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что тарифные и торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, вредят многосторонней торговой системе и влияют на мировой экономический порядок. Как сообщает Xinhua, он заверил готовность Китая сотрудничать для защиты международной системы на основе Организации Объединенных Наций и международного порядка на базе международного права, твердо защищать соответствующие законные права и интересы, а также защищать международную честность и справедливость.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах Белого дома изолировать Китай. С этой целью американская администрация предложила более 70 странам заморозить экономические связи с Пекином в обмен на отмену или снижение американских пошлин. В ответ на действия Китая США также угрожают повысить тарифы на китайский импорт до 245% вместо действующих 145%.

Ранее Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить приемку самолетов Boeing и закупку американских запчастей из-за пошлин в 125%. Это обострение торговой войны между США и Китаем ударило по Boeing и может повлиять на цены авиабилетов по всему миру.

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